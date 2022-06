Experţii vorbelor goale: Burleanu şi Stoichiţă se „ascund“ după un comunicat cu limbaj de lemn

România s-a făcut de râs în Liga Naţiunilor şi e ameninţată cu retrogradarea în C! Asta după ce, în momentul prezentării lui Edward Iordănescu, la începutul anului, obiectivul era câştigarea grupei şi promovarea în A.

După cum Adevărul a arătat aici, Răzvan Burleanu era complet rupt de realitate şi credea că România va face instrucţie cu Muntenegru.

Acum, după seria groaznică din luna iunie, federaţia a reacţionat prin site-ul ei oficial. Aici, apare un comunicat sec pe care vi-l oferim în rândurile de mai jos.

Ce scrie pe frf.ro?

Ca urmare a rezultatelor înregistrate de echipa naţională a României în meciurile din luna iunie, la sediul Federaţiei Române de Fotbal a avut loc în această dimineaţă o întâlnire între administraţia FRF, reprezentată de directorul tehnic Mihai Stoichiţă şi preşedintele Răzvan Burleanu, şi domnul Edward Iordănescu.





În urma discuţiilor avute, Federaţia Română de Fotbal îşi reafirmă sprijinul pentru Edward Iordănescu.

“Suntem într-un moment greu pentru fotbalul românesc. Putem spune că nu mai este vorba de un accident. Am schimbat selecţionerii, însă rezultatele nu sunt mai bune, ba din contră, aş putea spune. De data aceasta nu vom mai interveni la nivelul băncii tehnice. E momentul să privim adevărul, chiar dacă nu ne place, şi să luăm nişte decizii tehnice ferme! Vom analiza bine această perioadă FIFA, una mai lungă decât de obicei, cu patru meciuri. Considerăm că ar trebui să fie o onoare să reprezinţi o ţară întreagă pentru oricine! Edward Iordănescu are parte de toată încrederea noastră şi are misiunea de a reclădi Echipa Naţională. Îi vom oferi tot sprijinul!”, a spus Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal.