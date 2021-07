Euro 2020: Francezii continuă văicărelile după eliminarea de la Bucureşti! Motivul absurd pentru care au pierdut cu Elveţia

Înaintea eşecului cu Elveţia de pe Arena Naţională, care a încheiat parcurul Franţei la acest turneu final, suporterii s-au plâns de preţul biletelor de avion şi sistemul de organizare gândit de UEFA, iar jurnaliştii de faptul că hotelul în care s-a cazat naţionala lor a fost în centrul oraşului, într-o zonă extrem de aglomerată, la care s-a adăugat remarca că Bucureştiul nu oferă o atmosferă tipică unei competiţii majore.

La 4 zile după eliminarea la loviturile de la 11 metri, francezii au găsit o nou motiv de văicăreală, unul care are legătură cu performanţa sportivă - baza de pregătire. „Să încheiem discuţia despre hotel. Nu am pierdut din cauza hotelului. În schimb, baza de pregătire chiar nu a fost bună. Asta trebuie să admit. Dar nu putem spune că, dacă am fi schimbat hotelul, nu am fi primit ultimele două goluri din meciul cu Elveţia... Când legi victoriile, totul e grozav la fotbal. Când pierzi e mereu vina altora... Nu sunt de acord cu asta”, a declarat preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, Noel Le Graet, conform L'Equipe, citat de spotmedia.ro