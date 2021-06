Euro 2020 în cote: Franţa şi Anglia favorite, grupe de foc şi jucători de urmărit

Campioana mondială Franţa (cotă 5.5) este principala favorită a competiţiei conform bookmakerilor, însă Anglia (6.0) nu e departe. Ambele au parte de loturi remarcabile la Euro 2020. Conform transfermarkt.com, valoarea totală a jucătorilor celor două echipe depăşeşte un miliard de euro în ambele cazuri, ele fiind singurele astfel de exemple, iar acest lucru se reflectă şi în şansele ca cele două să câştige turneul din această vară.

Didier Deschamps va căuta să facă „dubla” după succesul de la Cupa Mondială din 2018, în timp ce formaţia antrenată de Gareth Southgate va încerca să facă un pas în plus faţă de competiţia din 2018, când a ajuns în semifinale. La Euro, Anglia încă nu a gustat succesul în istoria echipei naţionale, ajungând în semifinale în 1996 şi 1968, în timp ce Franţa este dublă campioană europeană, în 2000 şi 1984. Mai mult, Franţa este vicecampioana ultimei ediţii, cea din 2016.

Campioana en-titre, Portugalia, este una dintre celelalte echipe care au şanse realiste de a ridica trofeul la Londra pe 11 iulie. Cotată cu şansa a 7-a la victorie (cotă 10.0), echipa condusă în teren de Cristiano Ronaldo este sub ţări precum Belgia (7.5), Italia (8.5), Spania (8.5) sau Germania (9.0), însă peste selecţionata Ţărilor de Jos (14.0).

La start sunt şi câteva prezenţe neaşteptate. Finlanda şi Macedonia de Nord participă la un turneu final european pentru prima oară în istoria lor, în timp ce Slovacia şi Ţara Galilor revin după ce şi-au făcut debutul în 2016. În cazul Ţării Galilor, performanţa calificării confirmă evoluţia grozavă din urmă cu cinci ani, când a ajuns în semifinale.

Grupa A

Ţara Galilor este considerată cea mai slabă echipă din Grupa A la acest Euro, unde cotele Betfair o dau favorită clară la calificarea în optimile de finală pe Italia (cotă 1.03). Cu veteranii Giorgio Chiellini şi Leonardo Bonucci în apărare, italienii au un lot solid şi caută se se îndepărteze de „catenaccio”-ul făcut celebru în peninsulă. Elveţia şi Turcia (ambele 1.53) sunt celelalte două echipe din grupă, ambele având şanse similare de calificare – sub Italia, dar peste Ţara Galilor (1.83). Meciul direct dintre Elveţia şi Turcia, jucat la Baku pe 20 iunie în ultima rundă de partide a grupelor, ar putea fi decisiv.

Grupa B

O echipă naţională mereu cotată printre favorite recent graţie unei generaţii de excepţie, Belgia se va baza pe jucători precum Kevin De Bruyne şi Romelu Lukaku la Euro 2020, având prima şansă la calificare din Grupa B (1.05). Prezenţa Finlandei la turneu în premieră va fi interesantă, însă şansele ca ea să încurce pe cineva sunt mici. Finlanda (3.6) este cotată cu a patra şansă la calificare, în timp ce Danemarca (1.13) este favorită în faţa Rusiei (1.36) la locul doi. Grupa se va juca la Copenhaga şi St. Petersburg, cu meciul potenţial decisiv dintre cele două având loc în Danemarca, tot în ultima rundă.

Grupa C

O structură similară întâlnim şi în Grupa C, acolo unde Ţările de Jos nu ar trebui să aibă probleme în a se califica în optimile de finală. Echipa antrenată de Frank de Boer este mare favorită (1.02), urmată de Ucraina (1.25) şi Austria (1.30), considerate rivale pentru poziţia a doua. Grupa C ar putea să fie una dintre cele care vor da trei echipe în fazele eliminatorii. Cele mai bune patru echipe clasate pe locurile trei în grupe se vor califica la rândul lor în optimile de finală, iar prezenţa Macedoniei de Nord (3.3) în Grupa C ar trebui, pe hârtie, să le ofere tuturor adversarelor o şansă bună la trei puncte. Totuşi, debutanta a impresionat în calificările pentru Cupa Mondială 2022, învingând recent, chiar în deplasare, pe Germania.

Grupa D

Una dintre gazdele competiţiei din acest an şi ţara care va găzdui şi fazele finale, Anglia (1.01) are şanse mari să obţină o calificare lejeră din Grupa D. Cu jucători precum Phil Foden şi Harry Kane – printre favoriţi la câştigarea unor premii individuale la această ediţie – Anglia va avea însă cel puţin două meciuri importante în această fază a turneului. Partida cu Croaţia (1.30) este chiar cea de debut a grupei şi va fi crucială pentru un început bun de campanie, iar meciul cu vecina Scoţia (2.1) nu trebuie ratat prin prisma rivalităţii istorice dintre cele două. Partida se va juca la Londra, Scoţia jucându-şi celelalte două meciuri pe teren propriu, la Glasgow. Nu în ultimul rând, Cehia (1.91) este cealaltă echipă prezentă în Grupa D.

Grupa E

Spania vine la EURO 2020 într-un moment în care se poate vorbi despre un schimb de generaţii în lotul ei. Cu toate acestea, echipa antrenată de Luis Enrique este marea favorită a Grupei E, având şansele cele mai mari de calificare mai departe (1.01). În urma sa ar putea avea loc o luptă strânsă care să le implice pe Polonia (1.36), Suedia (1.44) şi Slovacia (2.7). Cu Robert Lewandowski având un sezon extraordinar în Bundesliga, polonezii vor căuta să înceapă cu dreptul în faţa Slovaciei, iar un duel decisiv cu Suedia este posibil în ultima rundă de meciuri din grupă. Absenţa cu ghinion a lui Zlatan Ibrahimovic din naţionala nordică va fi simţită.

Grupa F

De departe cea mai interesantă grupă este cea din urmă. Grupa F implică trei dintre marile favorite la ridicarea trofeului: Portugalia şi Franţa – finaliste în urmă cu cinci ani – şi Germania. Alături de ele se află echipa Ungariei (4.5), care nu-l va avea în lot nici pe jucătorul cel mai important, Dominik Szoboszlai. În runda de deschidere Franţa va înfrunta Germania, după care duelurile dintre Portugalia şi Germania, dar şi Portugalia şi Franţa, vor face din Grupa F una dintre cele mai interesante de urmărit în prima fază a turneului. Toate cele trei favorite au şanse bune de calificare în optimile de finală, cotele favorizând-o pe Germania (1.06) în faţa Franţei (1.11) şi Portugaliei (1.22).

Statistici speciale

Datorită grupei „de foc” în care se află, Ungaria este considerată echipa cu şansele cele mai mari de a înscrie cele mai puţine goluri la această ediţie a Campionatului European, cu o cotă de 5.5 oferită de bookmakerii Betfair. Macedonia de Nord (6.0), Finlanda sau Slovacia (ambele 7.5) sunt în situaţii similare, iar cele patru sunt totodată echipele cu cele mai mici şanse de câştigare a turneului (501.0).

La capătul opus al numărului de goluri se află Anglia (5.0), Spania (5.5) şi Belgia (6.0), care sunt aşteptate să fie echipele cu cele mai multe reuşite de-a lungul EURO 2020. Celelalte favorite – Franţa (7.0), Italia (7.0), Ţările de Jos (7.0) şi Germania (7.5) – nu sunt nici ele departe şi pot produce meciuri cu multe goluri conform cotelor.

Jucători de urmărit

UEFA va oferi trei premii individuale la finalul turneului şi nu este nicio mirare că favorit la titlul de „Jucătorul Turneului” este tocmai Kylian Mbappe, atacantul Franţei. Betfair oferă cota 8.0 pentru ca el să fie cel desemnat, singurul jucător cu şanse comparabile fiind belgianul Kevin De Bruyne (10.0). Alţi jucători de urmărit de-a lungul competiţiei sunt Antoine Griezmann (15.0), Harry Kane (15.0) sau Cristiano Ronaldo (15.0), dar şi N’Golo Kante (15.0), singurul din această listă care nu poate fi considerat un jucător ofensiv.

Phil Foden este marele favorit pentru câştigarea titlului de „Jucătorul Tânăr al Turneului” după sezonul impresionant reuşit la echipa de club. Cotat de către Betfair cu 4.5, Foden este urmat de alt component al naţionalei Angliei, Mason Mount (7.5), şi de Kai Havertz (8.0), Joao Felix (9.0), Matthijs de Light (10.0) şi Ferran Torres (10.0).

Nu în ultimul rând, Harry Kane şi Romelu Lukkaku (cote 6.5) împart rolul de favorit la titlul de principal marcator al turneului. Vârfurile Angliei, respectiv Belgiei, sunt urmate de Mbappe (9.0) şi de Cristiano Ronaldo (13.0), Memphis Depay şi Karim Benzema (ambii 15.0).