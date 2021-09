Emma Răducanu, fotografie rară alături de tatăl ei român: Ion, devenit Ian, a influenţat decisiv cariera fiicei sale

În ultimii ani, mai multe sportive cu origini româneşti au strălucit pentru alte ţări. Bianca Andreescu, campioană la US Open 2019 sub steagul Canadei, a fost prima. Iar acum lumea tenisului e uluită de Emma Răducanu (18 ani), care tocmai a devenit campioană la US Open, după un parcurs istoric reuşit la Flushing Meadows.

Potrivit presei britanice, cel mai mare rol în ascensiunea Emmei l-a avut chiar tatăl ei, Ion Răducanu. Care a adoptat o variantă britanică a numelui său, Ian, de când s-a stabilit în Anglia.

„Răducanu s-a născut, la Toronto, în 2002 dintr-o mamă chinezoaică şi un tată român. Familia ei s-a mutat în Anglia, pe când Emma avea doar doi ani. Ea a luat, mai întâi, lecţii de balet, însă tatăl ei a considerat că Emma trebuie să fie îndrumată spre sport. De aceea, a dat-o la echitaţie, înot, baschet, ski, golf, motocross. Toate aceste activităţi au fost practicate însă pe lângă tenis. În scurt timp, a fost evident că Emma excelează la tenis cel mai mult, iar după ce a câştigat primul titlu la junioare, s-a dedicat total tenisului la vârsta de 13 ani. Şi a ajuns în sferturile US Open, proba pentru junioare, în 2018“, au notat cei de la ChronicleLive.

Potrivit The Telegraph, citat de gsp.ro, tatăl Emmei a adoptat o strategie inedită, privind pregătirea fiicei sale: a luat mai mulţi antrenori, astfel încât fiecare să lucreze la un aspect al jocului Emmei şi să îmbunătăţească diferite lovituri!

„Am avut norocul să lucrez doi ani cu Emma şi au fost multe persoane care veneau, pe postul de consultanţi. Persoane care dădeau sfaturi. Aşa au vrut ei. Emma şi tatăl ei doreau informaţii“, a dezvăluit antrenorul Matt James, care a făcut parte din echipa Emmei, la Wimbledon.

La turneul de la All England Club, Răducanu a obţinut primul ei mare rezultat la un Grand Slam, atingerea optimilor. A suferit însă un atac de panică, în duelul cu Ajla Tomljanovici şi a abandonat în setul doi. Parcursul ei l-a încântat însă pe tatăl Emmei.

„Sunt mândru de Emma, aşa cum sunt foarte mulţi oameni. Cred că din cauza nivelului meciului, a fost nevoită să abandoneze. Dacă nervii şi stresul au jucat un rol? Cine ştie?“, a spus Ian Răducanu după turneul de la Wimbledon.

Emma Răducanu, alături de tatăl ei român