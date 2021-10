Drama lui Bănel Nicoliţă, noi detalii: Fratele său a explicat ce face. Primarul din Făurei râde de el

După mai multe zile de speculaţii, un lucru e cert: Bănel Nicoliţă a luat hotărârea de a părăsi ţara, aşa cum a scris „Adevărul“ aici, preluând o informaţie publicată de „Fanatik“.

Sursa citată a notat că fostul internaţional a fost nevoit să fugă, de fapt, din ţară, după ce şi-a pierdut toată averea şi s-a împrumutat la cămătari cu 100.000 de euro. Această variantă nu e, deocamdată, confirmată de nimeni. Ceea ce e de înţeles, pentru că, dacă ar fi aşa, niciun prieten al lui Bănel n-ar vorbi, deschis, în presă, despre astfel de probleme.

Deocamdată, cei mai apropiaţi oameni de Nicoliţă care au comentat acest subiect au fost Cristina, fosta sa soţie, dar şi fratele său, Stelian. Acesta a oferit câteva declaraţii pentru site-ul obiectivbr.ro , unde apar articolele ziarului „Obiectiv: Vocea Brăilei“.

Ce a spus Stelian Nicoliţă?

*Bănel nu are datorii la nimeni. El este bine sănătos, este plecat din ţară, iar acolo joacă fotbal şi antrenează o grupă de copii. Familia este bine. Chiar mă amuz când citesc tot felul de invenţii ale presei centrale. Bănel este obişnuit să facă lucruri foarte bune şi aşa face în acest moment. Nu pot să spun unde este plecat, dar vă asigur că este bine.

CITEŞTE ŞI:

400.000 de euro era salariul anual al lui Bănel Nicoliţă în cele două sezoane în care a evoluat la St. Etienne, în Ligue 1 din Franţa.

Ar lucra în SUA, nu în Mexic, în construcţii

Dacă Stelian a încercat să minimalizeze problemele lui Bănel, în schimb, Digi Sport a venit cu o altă variantă. Jurnaliştii acestui site susţin că Nicoliţă s-ar afla în Statele Unite, nu în Mexic, aşa cum a scris „Fanatik“ în articolul de la care a pornit această poveste. Ceea ce pare logic, având în vedere că nimeni nu prea traversează graniţa, în mod ilegal, pentru a ajunge din SUA în Mexic. Aproape mereu, trecerea graniţei, în mod ilegal, se întâmplă în sens invers.

Potrivit articolului publicat de Digi Sport, în SUA, Bănel ar lucra în construcţii şi ar câştiga cam 3.000 de dolari lunar. Din această sumă, el trimite 1.000 de dolari acasă, în fiecare lună, pentru fetele sale. Exact cum a relatat şi fosta sa soţie, Cristina. Aşa că această „bucată“ din poveste pare a fi veridică. În rest, Digi Sport susţine că Nicoliţă pune deoparte cam 1.000 de dolari pe lună, în încercarea de a achita datoria sa, de 100.000 de euro, către cămătari! Vorbim, mai degrabă, despre un scenariu SF însă, pentru că, după cum au notat chiar jurnaliştii Digi Sport, Nicoliţă ar avea nevoie de zece ani, în acest ritm, pentru a-şi stinge datoria!

Ce spun oamenii care l-au cunoscut pe Bănel Nicoliţă?

*Gigi Becali (foto), patron FCSB pentru ProSport: Habar n-am de situaţia lui Bănel Nicoliţă şi nu ştiu ce face. N-am mai mai vorbit de foarte mult timp cu el şi, sincer, nici nu ştiam că a plecat din România în SUA. Nu era pe la el prin Brăila sau Făurei? Chiar nu prea mă interesează de situaţia lui Bănel că am alte lucruri eu pe cap. Dacă o să fie cazul, o să mă interesez, dar eu nu mai am nicio treabă cu Bănel de foarte mult timp. Fiecare cu treaba şi cu problemele lui. N-am ce să mai comentez pe treaba asta.

*Sorin Paraschiv, fost coleg de la Steaua pentru Telekom Sport: În primul rând, nu ştiu dacă e adevărat ce s-a scris despre el, că ar fi plecat din România. Relaţia mea cu el e una foarte bună, gândiţi-vă că suntem şi vecini aici, în Bucureşti, stăm gard în gard. Eu i-am botezat fata cea mică. Pur şi simplu, am fost surprins când am citit aceste informaţii despre posibila sa plecare din ţară. E drept că nu l-am mai văzut de ceva timp, iar ultima dată când am vorbit cu el a fost în urmă cu câteva luni. Repet însă, nu ştiu dacă o astfel de informaţie e reală sau nu. N-am auzit niciodată ca Bănel să aibă probleme financiare, niciodată nu mi s-a plâns de acest lucru.

*Ion Voinea, primarul din Făurei pentru Telekom Sport: Nu mai pot să dorm de când am aflat că a plecat Bănel din ţară (ironic). Haideţi să lămurim această problemă. Noi am avut o colaborare, am fost parteneri cu el în acest proiect sportiv (n.r. - la CS Făurei, echipă de liga a 3-a). Ce probleme financiare are Bănel Nicoliţă, dacă le are, nu e treaba mea. Eu vă pot spune doar că Primăria, prin Consiliul Local, a susţinut şi continuă să suţină echipa de fotbal. Suma pe care noi o dăm de la promovarea în divizia C, pe fiecare sezon, e de două miliarde de lei vechi. Noi suntem, practic, cei mai puternici susţinători, din punct de vedere financiar. Pentru că m-aţi întrebat de Bănel Nicoliţă, nu ştiu absolut nimic de ceea ce s-a scris în presă până acum.