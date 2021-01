S-a aflat cine sunt două jucătoare de la Australian Open confirmate cu COVID! Buzărnescu, şanse mari să intre pe tablou

În urmă cu câteva zile, autorităţile sanitare australiene au anunţat că patru sportivi au fost testaţi pozitiv cu coronavirus, fără a le preciza însă numele.

Între timp, două jucătoare de pe tabloul principal, Paula Badosa (67 WTA) şi Wang Xiyu (118 WTA), au confirmat că sunt infectate cu COVID -19.

Badosa a anunţat pe contul personal de Twitter cp se simte rău şi că are simptome "“Am veşti proaste. După cum ştiţi, de când am venit la Melbourne am rămas în izolare în cameră. Astăzi, în a şaptea zi de carantină am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Nu mă simt bine şi am unele simptome, dar voi încerca să mă fac bine cât mai curând posibil ascultându-i pe medici. Am fost dusă la alt hotel, unde voi rămâne în izolare şi voi fi monitorizată. Vă mulţumesc pentru susţinere. Vom reveni mai puternici.", a scris jucătoarea pe reţeaua de socializare.

Starea de sănătate a lui Wang Xiyu este mult mai bună. „În prezent mă simt bine, fără simptome. Viaţa în carantină este foarte plictisitoare, dar voi face ceva pregătire fizică în cameră. E păcat, însă voi munci să mă recuperez şi sper să revin în joc cât mai curând posibil'', a explicat jucătoarea de 19 ani pe Weibo.

Retragerea celor două jucătoare de la Asutralian Open îi măresc considerabil şansele Mihaelei Buzărnescu de a ajunge pe tabliul principal al competiţiei, din postura de lucky loser.

Toţi sportvii şi membri staff-urilor care au călătorit în Australia pentru primul turneu de Grand Slam al anului sunt obligaţi să efectueze 14 zile de carantină. 72 de participanţi, care au călătorit în avioane ce au avut la bord persoane confirmate cu noul coronavirus, au parte de o carantină totală şi se află blocate în camerele de hotel.