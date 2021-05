Dinamo, blestemată: Avertismentul antrenorului după ce echipa a ratat finala cupei VIDEO

Dinamo a fost la un pas de extaz, însă a căzut în agonie, după returul semifinalelor Cupei României cu Astra Giurgiu.

Învinşi cu 0-1 în tur, roş-albii au egalat scorul la general, cu un gol miraculos, venit de nicăieri, în minutul 89. Apoi, după cele două reprize de prelungiri, s-a ajuns la penalty-uri. Iar aici, Dinamo a avut 4-3, după primele patru execuţii pentru fiecare formaţie. Calificarea în finală a stat, aşadar, în gheata lui Mihaiu, care a „reuşit“ să rateze de la 11 metri, de două ori! Asta după ce prima sa execuţie, ghicită de portarul Mihai Popa (20 de ani), a fost repetată, pe motiv că goalkeeper-ul Astrei n-a stat pe linia porţii. Şi la repetare însă, Mihaiu a ratat, deşi a schimbat colţul. Popa a parat şutul său şi de această dată!

Imediat, Astra a egalat prin Jovanovici (4-4), iar apoi, în următoarea serie de penalty-uri, Nepomuceno a ratat pentru Dinamo, iar Raspopovici a trimis Astra în finală. Acolo unde formaţia giurgiuveană va întâlni, aproape sigur, Craiova, la Ploieşti, la data de 22 mai. În manşa secundă din a doua semifinală, diseară, se joacă Viitorul Pandurii - Craiova, de la ora 20.30. În tur, Craiova s-a impus cu 3-0.

După Dinamo - Astra, reacţiile au curs, iar antrenorul roş-albilor, Duşan Uhrin jr a avertizat că bucureştenii trebuie să joace de acum încolo pe viaţă şi pe moarte pentru a evita retrogradarea.

Ce s-a spus după Dinamo - Astra?

*Duşan Uhrin jr (antrenor Dinamo): Am fost foarte aproape. E trist, ce pot să spun… e loteria penalty-urilor. Am jucat bine, am jucat bine de la început. Astra e o echipă bună, am înscris un gol cu noroc, dar trebuia să înscriem mai multe goluri. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciurile din campionat. Suntem mai mult obosiţi psihic. Meci după meci trebuie să ne concentrăm şi să scăpăm de baraj.

*Ionuţ Badea (antrenor Astra): E victoria grupului. Eu nu am făcut nimic altceva decât să le ridic stima de sine. Era un moment tensionat, o lipsă de victorii. Am avut puţin timp la dispoziţie. Grupul a răspuns bine în momentul acesta. Pentru mine e doar o statistică. Dacă tot am vrut finale, avem în continuare finale. Atitudinea a fost ca stare. Încă sunt jucători care trebuie să crească în încredere şi mă refer, în special, la cei tineri. Acest meci ar fi trebuit să se termine 0-0. Au fost ocazii de ambele părţi, dar nici noi, nici ei nu am fost convinşi. Totul se îndrepta spre 0-0, dar a venit acea centrare…Jucătorii au jucat bine, ca nişte gladiatori aş putea spune. Sper să creştem în continuare. Îmi place să lucrez sub presiune şi e foarte multă presiune. La celelalte echipe pe care le-am preluat pe parcurs, şi nu au fost puţine, am reuşit. Sper să reuşesc şi aici. Am vorbit şi cu Neagoe (n.r. - Eugen Neagoe, demis, în weekend, de la Astra), pe care îl stimez. A încercat să facă multe lucruri bune aici. Rezultatele ţin un antrenor. El a ajuns la despărţire, din păcate. Nu vreau să vorbesc acum despre contracte. Vreau să trăiesc acest moment. Tot ce e scris în contract se va plăti. Nimeni nu a plecat de la Astra fără să-şi primească drepturile. Multe echipe au probleme în această perioadă. Sperăm să se rezolve. Se fac eforturi foarte mari în acest sens. Şi Dani Coman, şi nea Petrică Buduru sunt doi oameni care trăiesc pentru fotbal şi ajută fotbalul.

*Mihai Popa (portar Astra): Nu ştiam unde o să tragă fiecare jucător, dar pe cei care execută, de obicei, penalty-uri îi cam ştiam. Dani Coman (n.r. - preşedinte Astra) are foarte multă încredere în mine şi asta m-a ajutat. Avem un sezon foarte greu, încă luptăm pentru salvarea de la retrogradare, deci finala asta e un bonus, dar adevăratele finale sunt în campionat.

*Valerică Găman (căpitan Astra): Din fericire ni s-a întors norocul la penalty-uri, aici e o loterie, suntem fericiţi. Orice finală e frumoasă, e o experienţă în plus, mai ales pentru cei tineri, e o şansă să câştigi un trofeu. Putem învinge Craiova. Plecăm cu şansa a doua, trebuie să recunoaştem, dar noi ne vom bucura de această finală. Ionuţ Badea n-a schimbat foarte mult, a lucrat mai mult la mentalul jucătorilor, ce era să facă într-un timp atât de scurt? Meritul acestei calificări e şi al lui Eugen Neagoe. Rezultatele ţin un antrenor, nu poţi să schimbi o echipă şi, din păcate, Neagoe a plătit pentru greşelile noastre.

