Detaliul care ne indică cine poate câştiga Australian Open: Ce s-a scris pe contul de Twitter al turneului

O jucătoare ajunsă în sferturile de la Australian Open mai are nevoie de trei meciuri câştigate pentru a ridica trofeul deasupra capului, după finala de sâmbătă viitoare.

S-a impus japoneza de 23 de ani, iar imediat după victoria obţinută, contul de Twitter de la Australian Open a publicat un amănunt interesant: de fiecare dată când a trecut de optimile unui Grand Slam, Osaka a şi câştigat, ulterior, trofeul!

S-a întâmplat la US Open 2018, Australian Open 2019 şi US Open 2020.

În sferturile de la Australian Open, Osaka o va întâlni pe Su-Wei Hsieh (Taiwan, 71 WTA).

