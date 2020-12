Demba Ba, reacţie despre discuţia la telefon cu Colţescu: A lămurit lucrurile pe Twitter

Scandalul finalului de an în fotbalul mondial, cel care a întrerupt partida PSG - Istanbul Başakşehir, în minutul 14, continuă să nască noi reacţii.

Ousmane N'Doye, fost mijlocaş în Liga I, bun prieten cu Demba Ba (atacant Istanbul Başakşehir) a povestit în presa din România că ar fi intermediat un dialog telefonic, între conaţionalul său şi Sebastian Colţescu. Mai mult, N'Doye a lăsat de înţeles că cei doi s-ar fi împăcat, după această discuţie. Declaraţiile lui N'Doye au ajuns şi în presa internaţională, iar jurnaliştii au încercat să dea de Demba Ba, pentru a afla mai multe amănunte. Doar că atacantul senegalez a negat, printr-o postare pe Twitter, că ar fi vorbit la telefon cu Colţescu!

„Asiguraţi-vă că sursele voastre sunt de încredere... oricum“, a scris fotbalistul celor de la Istanbul Başakşehir, după cum se poate vedea mai jos.

Assurez-vous de la fiabilité de vos sources avant de rédiger.... quand même. https://t.co/NO4MI3GOSa — Demba Ba (@dembabafoot) December 15, 2020 Demba Ba a acordat, totuşi, şi un interviu pentru TRT World, post de televiziune din Turcia, în care a vorbit, din nou, despre cele întâmplate, marţea trecută. Demba Ba a acordat, totuşi, şi un interviu pentru TRT World, post de televiziune din Turcia, în care a vorbit, din nou, despre cele întâmplate, marţea trecută.

Ce a spus Demba Ba?

*Din păcate, am normalizat câteva cuvinte. Le-am şi spus colegilor mei: 'Nu ştiţi prin ce am trecut când am crescut, pentru că nu sunteţi negri'. La Paris am decis cu toţii, împreună, să nu mai jucăm.

*Cei de la PSG puteau să rămână pe teren, dar au decis să se oprească. Jos pălăria pentru ei.