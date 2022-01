Darren Cahill dă vina pe toată lumea, inclusiv pe Djokovici

Novak Djokovici a scăpat de prima interdicţie de a rămâne în Asutralia după ce avocaţii săi au demonstrat că au avut loc vicii de procedură atunci când tenismenul a fost oprit pe aeroport. De data asta, şansele sale de a nu fi deportat sunt minime. Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep admite culpa sârbului, dar e de părere că şi australienii au făcut greşeli: "Vina este peste tot. A fost o mizerie. Novak, Tennis Australia, Guvernul statului Victoria, Guvernul Federal. Ar fi trebuit să fie o regulă dură de intrare în această ţară, având în vedere prin ce au trecut oamenii. Vaccineaza-te si vino sa joci AO, sau, dacă nu, ne vedem în 2023. Fără spaţiu de mişcare", a scris Darren Cahill pe twitter.

No. Not at all. Fault lies everywhere here. It's been a mess. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov. It should've been a hard rule entering this country considering what the folks have been thru. Get vaccinated and come play the AO, or if not maybe see you in 23'. No wiggle room https://t.co/CzabtLGnMW