Daniel Dobre a vorbit despre încetarea colaborării cu Halep: motivele şi SMS-ul trimis de Simona

Simona Halep a preferat ca în 2020 să îl aibă în echipă, alături de australianul Darren Cahill, pe Artemon Apostu Efremov. Daniel Dobre a explicat că nu există niciun fel de resentiment şi că Simona i-a cerut să rămână deschis unei posibile noi colaborări, în cazul în care va avea nevoie de el.

Ce a spus Daniel Dobre în interviul acordat pentru Fanatik

* Simona are o mare calitate şi poate nimeni nu a observat-o. Ea totdeauna a făcut nişte paşi care au dus-o înainte. Şi eu sunt printre primii care i-au spus acest lucru. Indiferent că mă loveşte pe mine sau mă priveşte pe mine. Ea are nevoie tot timpul să se dezvolte. Poate m-am dezvoltat şi eu odată cu ea, dar nu atât de mult încât pentru perioada următoare să pot oferi ajutor. Mai erau şi alte probleme de ale mele: probleme de familie, care nu m-au lăsat tot timpul să fiu la nivel mental, emoţional, la nivelul la care s-ar fi dorit.Ea şi cu Darren au considerat că este mai bine să aibă pe altcineva în echipă. Am discutat, nu s-a întâmplat nimic neaşteptat. Sunt nişte decizii care ajută sportivul. Niciodată eu ca antrenor nu o să îmi pun interesul pe primul loc înaintea sportivului. Sportivul este cel mai important. Ca atare, nu a fost nicio problemă, vorbim în continuare, e totul ok. Asta mi-a scris şi mi-a şi spus: 'Sper să nu vă supăraţi pe mine. Şi dacă voi mai avea nevoie, să fiţi acolo pentru mine'. Bineînţeles. Nu ai de ce să spui nu. Va depinde şi de situaţia mea profesională, familială, dar clar că în momentul acesta, cineva de calibrul Simonei, cineva cu care te-ai înţeles bine, normal că te gândeşti.

* (Despre cum a început în 2013 colaborarea cu Simona): Urcase deja şi a întrerupt colaborarea cu bunul meu prieten Adi Marcu. În acel an m-a sunat, am făcut pregătirea de iarnă şi de atunci am avut o relaţie foarte bună. Chiar şi înainte am mai avut câteva stagii. Ea şi cu Alexandra (n.r. Dulgheru) s-au antrenat. Au fost perioade în care am fost la turnee împreună. Nu a fost ceva necunoscut pentru niciunul dintre noi. A fost o relaţie foarte stabilă indiferent dacă ai fost împreună ca antrenor-jucător. Adică nu s-a pierdut.

* De la Darren ai mult de învăţat. Pe partea de pregătire a antrenamentului sau parte tehnică nu pot să spun că am avut ce să învăţ. Dar pe partea mentală, partea psihologică, partea de comunicare, partea extrasportivă, au fost multe lucruri pe care le-am învăţat şi m-au atras foarte mult. Stilul lor de comunicare, al australienilor, stilul de a trata situaţiile grele este complet diferit faţă de noi, care suntem conflictuali, urlăm, ne certăm, dramatizăm. Ei sunt altfel. Este foarte greu să te schimbi, dar am încercat să preiau aceste lucruri şi a fost destul de uşor. Fiecare ştia ce are de făcut, programul era făcut. Vorbeam aceeaşi limbă, tehnic, tactic. Nu a existat nicio greutate şi nicio sincopă în această perioadă.

* (Despre relaţia dintre Simona Halep şi Darren Cahill): O văd mai mult decât una antrenor-jucător. E ca o parte a familiei Simona faţă de Darren şi există acea încredere oarbă în cineva care a reuşit să scoată din tine nu numai pe partea de tenis ce ai mai bun, ci ca om. S-a deschis foarte mult în relaţia cu Darren: vis-a-vis de o anumită timiditate pe care o avea, faţă de relaţia cu presa, faţă de relaţia cu celelalte jucătoare, în relaţia cu oamenii, în general. Şi-a deschis orizontul. A făcut lucruri pe care înainte nu le făcea