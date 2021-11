Dan Petrescu crede că elevii săi nu s-au făcut de râs în Olanda

„Am jucat cu cea mai bună echipă din grupă, cu una care poate să ajungă chiar să câştige acest trofeu. De când sunt eu la Cluj, echipa asta mi s-a părut cea mai bună, chiar dacă am evoluat şi împotriva unor formaţii ca Sevilla, Celtic, Rennes sau Lazio. Băieţii nu cred că s-au făcut de râs, am început rău, am luat un gol... dacă era VAR sigur ar fi fost anulat. După care am echilbrat jocul, nu au mai avut decât o ocazie în prima repriză. E greu când pierzi două meciuri la rând cu Alkmaar. Cred că meritam cel puţin două egaluri în astea două partide şi altfel ar fi arătat şi clasamentul şi moralul nostru”, a caracterizat Dan Petrescu evoluţia ardelenilor.





„Mai avem şanse, asta e important. Avem două meciuri pe care trebuie să le câştigăm. Dacă facem asta nu avem cum să nu ne calificăm, pentru că sunt convins că Alkmaar va juca serios în următoarele 2 etape ale grupei”, a conchis tehnicianul din Gruia.





Ultimele două etape Grupa D





25 noiembrie: Randers - CFR Cluj / Jablonec - AZ Alkmaar

9 decembrie: CFR Cluj - Jablonec / AZ Alkmaar - Randers





Clasament Grupa D





1. AZ Alkmaar, 10 puncte

2. Jablonec, 5 puncte

3. Randers, 4 puncte

4. CFR Cluj, 1 punct