Cum a impresionat Serena Williams asistenţa la interviul avut după abandonul din finala de la Rogers Cup

Williams a abandonat după 19 minute de joc, din cauza unor dureri de spate, când sportiva în vârstă de 19 ani conducea cu 3-1.

La festivitatea de premiere, Serena Williams a izbucnit în plâns. "Îmi pare foarte rău că nu am putut să joc astăzi. Am încercat, dar nu am putut, Bianca, eşti o fată foarte tare. Pentru echipa mea nu ştiu ce pot să mai spun. A fost un an dificil, dar trebuie să mergem înainte", au fost vorbele înecate în lacrimi adresate de publicului de către jucătoarea din SUA.





Bianca Andreescu a devenit astfel prima reprezentantă a Canadei care se impune la acest turneu în ultimii 50 de ani, în timp ce Serena Williams rămâne fără trofeu câştigat de 2 ani. Pentru Andreescu, 19 ani, a fost cea de a treia finală WTA jucată în acest an. Ea a pierdut în ultimul act la Auckland şi a câştigat la Indian Wells. Bianca va face un salt de 5 locuri în clasamentul WTA şi ajunge începând de mâine pe poziţia 14. Şi Serena Williams va urca 2 locuri în topul WTA, până pe locul 8. Anul trecut, turneul Rogers Cup a fost câştigat de Simona Halep.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: