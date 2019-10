Cum explică selecţionerul Cosmin Contra victoria ratată de România, după 90 de minute în care „tricolorii” au condus

Cosmin Contra, selecţionerul României, a comentat pentru ProTV partida: „Eu cred că este un egal nemeritat. O primă repriză echilibrată, ei avut ocazii şi ne-au cam dominat, iar în a doua repriză băieţii au jucat extraordinat, cu un penalti ratat, un gol ratat şi ocazie imensă a lui Florin Andone, încă două-trei ocazii, dar din păcate am luat gol pe final de meci.

Îmi pare rău pentru efortul băieţilor şi felul în care s-au luptat cu Norvegia nu a fost încununat cu trei puncte. Nu pot să spun decât că sunt mândru de ei, cred în continuare în calificare. Am avut o reacţie nelalocul ei, după ratarea penaltiului, îmi cer scuze pentru reacţie. Presiunea a fost imensă pentru acest meci. Sunt frustrat pentru că meritam să câştigăm şi nu am câştigat. Nu am ce să-mi reproşez. Să aduni 30.000 de copii la un meci decisiv nu este uşor, m-a atins la inimă. Au fost al 12-lea jucător! Băieţii au luptat până la ultima picătură de energie pentru a-i face fericiţi”.