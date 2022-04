CTP, surprins de colaborarea Halep - Mouratoglou: A explicat detaliile care îl pun pe gânduri

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a fost mereu extrem de exigentă, când şi-a ales antrenorii. Şi nici nu s-a ferit să ia decizii radicale, atunci când lucrurile n-au funcţionat. Ultimul exemplu: după Australian Open 2022, „Simo“ a renunţat la cuplul Daniel Dobre - Adrian Marcu, deşi cei doi lucrau cu ea de puţin timp.

Acum, în dialog cu Digi Sport , Cristian Tudor Popescu a lăsat de înţeles că numirea lui Mouratoglou, deşi spectaculoasă, nu înseamnă, automat, că acest parteneriat va şi funcţiona. Mai ales că Simona a căutat mai mereu un antrenor care să-i dea, în primul rând, o puternică susţinere morală.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu la emisiunea „Liga Digi Sport“?

*Eu mă bucur că are un antrenor în acest moment. Mai mult, n-aş putea să spun în clipa de faţă în legătura cu viitorul colaborării celor doi. Din punctul meu de vedere, există o diferenţă importantă între ceea ce a însemnat Cahill şi ce poate însemna Mouratoglou.

*Mouratoglou este omul computer, omul cifrelor, are cele mai complexe baze de date din circuit. El are un tablou, face grafice, construieşte o imagine pe calculator a jucătoarei şi, în funcţie de ea, îi spune ce are de făcut. Ceea ce nu este rău, dar Simona e o jucătoare de încredere, de moral, are nevoie de la antrenor de o perspectivă, de o cale. Darren o făcea să depăşească repede momentele grele, înfrângerile sau momentele critice din punctul unui meci.

*Darren Cahill, un mare antrenor de moral şi de psihic, în timp ce Mouratoglou este un profesionist de mare nivel, dar este mai rece. Dialogul cu el este bazat pe logică, pe cifre, care, fireşte, poate da rezultate.

*Mouratoglou are rezultate deosebite. Totul depinde de cum se va lega chimia umană dintre Simona şi Patrick Mouratoglou.