Cosmin Contra, încântat de jocul României cu Insulele Feroe. Cât de gravă este accidentarea lui Chiricheş

Chiar dacă jocul tricolorilor a fost sub orice critică până în minutul 75, selecţionerul Cosmin Contra a avut numai cuvinte de laudă la adresa elevilor săi.

„E un rezultat bun, ne menţine în cursa calificării, un rezultat pe care l-am obţinut destul de greu, dar până la urmă sunt trei puncte meritate, din punctul meu de vedere, am dominat aproape întreg meciul. Avem destul de multe probleme în a crea ceva în faţa unei echipe care se baricadează în apărare, eu cred că băieţii au încercat până în ultimul moment şi până la urmă am reuşit trei goluri, ceea ce mă bucură enorm.





Acum să ne pregătim pentru meciul cu Norvegia. Avem ceva probleme când întâlnim apărări foarte aglomerate, nu creăm foarte mult în 25, 30 de metri şi asta ne costă foarte mult. Am am avut şuturi de la distanţă, dar niciunul care să pună în pericol poarta adversă. Dar îi felicit pe pe băieţi, pentru victoria obţinută pe un teren foarte greu, în faţa unei echipe care s-a baricadat în apărare.





Am încercat să îi fac să fie lucizi, le-am spus la pauză că sigur vor cădea din punct de vedere fizic (n.r. - adversarii) şi vom avea mai multe spaţii libere şi vom ava mai multe ocazii de a înscrie şi aceste ocazii au apărut şi am înscris de trei ori. Am strigat tot timpul la băieţi, să fie calmi, să aibă răbdare, pentru că de asta avem nevoie ca să desfacem o apărare aşa de aglomerată, iar băieţii au făcut ceea ce am zis.





Sper să câştigăm întotdeauna, le-am transmis jucătorilor că putem câştiga oricare meci, daca au atitudinea aceasta băieţii şi se pregătesc cum s-au pregătit săptămâna aceasta şi sunt lucizi în multe momente. Chiar dacă adversarii nu ne-au creat foarte multe probleme, au fost periculoşi pe contraatac, dar băieţii au jucat un joc consistent de data aceasta, nu am avut repriză în care să nu creăm ceva. Am avut atitudine, foarte bună agresivitate, sunt mulţumit”, a declarat Contra, la Pro TV.

Selecţionerul a oferit mai multe detalii şi despre accidentarea căpitanului Vlad Chiricheş. care va rata meciul de marţi, cu Norvegia. „Chiricheş se pare că are ruptură şi va trebui să chemăm doi jucători mâine la Mogoşoaia. Vom decide în seara asta, probabil Cristea de la FCSB şi Burcă la CFR Cluj vor veni mâine. Keşeru are o contractură sau un cârcel şi nu este aşa grav ca Vlad Chiricheş”, a spus antrenorul României