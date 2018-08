Copiii români vor învăţa baschet 3x3 de la cel mai bun jucător din lume

“Bulut Hoops 3x3 Camp”, dedicat copiilor între 12 şi 18 ani, face parte din proiectul “Din stradă, la Jocurile Olimpice”, finanţat prin programul „În stare de bine”, susţinut de Kaufland România şi implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (www.instaredebine.ro).

Evenimentul organizat de ACS Sport Promotion va avea loc între 7 şi 11 septembrie 2018, în parcarea centrului comercial Kaufland Bucureşti Vitan, unde 150 de copii vor învăţa diverse elemente ale jocului de baschet în general şi caracteristici ale baschetului 3x3 în special. Campul este structurat pe diverse ateliere specifice în primele trei zile, urmând ca ultimele două zile să fie dedicate unui turneu de baschet 3x3, unde copii vor pune în aplicare cele învăţate.

Înscrierile la camp sunt gratuite şi se fac pe site-ul 3la3.ro - http://3la3.ro/ro/bulut-hoops-3x3-camp - începând de luni 3 septembrie, ora 15.00, în limita a 150 de locuri, pe trei categorii de vârstă: sub 14 ani, sub 16 ani şi sub 18 ani. Fiecare participant va primi tricoul oficial al evenimentului, iar câştigătorii turneului care va avea loc în ultimele două zile vor primi premii din partea partenerilor.

O serie de antrenori români de la mai multe cluburi de copii care s-au implicat de-a lungul sezonului în competiţiile de baschet 3x3 vor completa echipa lui Duşan Bulut pe parcursul celor cinci zile.

Toţi cei 150 de copii participanţi la camp, alături de alte sute de copii practicanţi sau pasionaţi ai baschetului 3x3, vor avea ocazia apoi, în zilele de 12 şi 13 septembrie, să urmărească antrenamentele oficiale ale echipelor participante la FIBA 3x3 Europe Cup – Campionatul European de Baschet 3x3, care se va disputa în zilele de 14-16 septembrie la Circul Metropolitan din Bucureşti.

Vor avea loc sesiune de poze şi autografe cu jucătorii, astfel încât toţi cei prezenţi să aibă o experienţă de neuitat în cadrul unui eveniment de anvergură mondială.

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanţare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totala de 1 milion de euro organizaţiilor neguvernamentale din România pe parcursul anului 2018. Programul este susţinut de Kaufland România şi implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societaţii Civile (FDSC).

Obiectivul programului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comunităţile rurale şi urbane, prin sprijinirea iniţiativelor culturale, sportive şi a activităţilor de promovare a unui stil de viaţă sănătos.