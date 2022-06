Chivu, pe cai mari: Ce spun italienii despre el după primul mare rezultat obţinut ca antrenor

Românul a antrenat, pe rând Inter U14, U17, U18, fiind acum la Inter Primavera (U19).





Dacă la echipa Under 18, Chivu s-a oprit în semifinalele campionatului, de această dată, cu echipa de tineret, românul a câştigat titlul la Under 19! După un sezon regulat încheiat pe 2, după AS Roma, elevii lui Chivu au trecut în semifinale de Cagliari. În ultimul act, Inter U19 a dat de câştigătoarea sezonului regulat, AS Roma. Pe care a învins-o cu 2-1, după prelungiri (a fost 1-1 după timpul regulamentar).





„Există multă satisfacţie, mă bucur pentru băieţi. Cu cei din 2003 am început un drum acum doi ani, dar a urmat pandemia şi înfrângerea din semifinala U18. Dar noi am crezut şi am muncit mereu, iar meritul e al lor. Au avut şansa de a scrie istorie, de a-şi atinge obiectivul şi visul, mă bucur pentru ei. Mă bucur şi pentru club, sectorul juvenil al Interului funcţionează excepţional de bine. Relaţia cu clubul e foarte bună, dar vom vedea. Sunt gata să accept provocări“, a spus Chivu după primul mare succes din cariera sa de antrenor.





Românul a fost lăudat de Roberto Samaden, responsabilul sectorului juvenil al clubului Inter: „Trebuie subliniată munca deosebită depusă de antrenor. Parcursul său în sectorul nostru juvenil nu e deloc întâmplător. A fost un mare campion, dar atunci când trebuie să-ţi schimbi meseria, uneori, graba te poate duce la alegeri greşite. A avut inteligenţa, umilinţa şi răbdarea de a-şi croi un drum, a început de la Under 14. Titlul de acum e încununarea unei munci pe care am făcut-o cu Cristian şi cu alţi antrenori“.