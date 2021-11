China, un stat diabolic: BBC explică ce a păţit Shuai Peng în ultimele săptămâni

China a devenit „oaia neagră“ a comunităţii internaţionale, după ce a pus întreaga planetă pe butuci, fiind la originea celei mai grave crize sanitare din ultimii 100 de ani.

Iar ceea ce se întâmplă, în aceste zile, în controversatul caz al lui Shuai Peng (35 de ani, 307 WTA) nu face altceva decât să strice şi mai mult imaginea unui regim dictatorial care, pe lângă SARS-CoV-2, ne-a oferit şi deja celebrul „lockdown“, o practică îmbrăţişată de Occident, începând din martie 2020.

Ceea ce se întâmplă acum cu Shuai Peng ne arată că în China, dacă deranjezi, dacă eşti incomod, poţi să dispari, să fii şters, pur şi simplu. La propriu! Povestea dramatică a lui Peng a început la data de 2 noiembrie. Cu o postare a jucătoarei de tenis pe contul ei de Weibo, un fel de Twitter în China. Pe această platformă a apărut strigătul de disperare a lui Peng. Care a scris despre abuzurile sexuale la care ar fi fost supusă de către Zhang Gaoli (75 de ani), un membru marcant al Partidului Comunist şi vicepremier al ţării, în perioada 2013-2018.

O campanie online a fost pornită în afara Chinei cu hashtag-ul Whereispengshuai (n.r. - Unde e Peng Shuai?)

Cauţi „Shuai Peng“ şi nu apare nimic

Doar că autorităţile din China nu s-au mulţumit cu atât. Potrivit BBC, numele sportivei a fost şters de pe internetul chinez, aproape în totalitate! Căutarea de pe Weibo nu furnizează niciun rezultat. De fapt, apare doar o postare a ambasadei Franţei din Beijing, pe data de 22 noiembrie, în care cei de acolo îşi exprimă îngrijorarea vizavi de faptul că nu prea se ştie mai nimic despre jucătoarea de 35 de ani. La această postare a francezilor, comentariile n-au fost dezactivate în totalitate. Apar însă doar unele dintre ele.

În rest, pe Weibo mai sunt disponibile, în acest moment, nişte imagini video cu meciurile jucate, de-a lungul anilor, de Shuai Peng.

Potrivit BBC, de la începutul scandalului, toate postările de pe Weibo despre cazul Shuai Peng au fost şterse. Cu excepţia celei făcute de ambasada Franţei. De exemplu, la data de 3 noiembrie, la 24 de ore după dezvăluirea sportivei despre abuzurile sexuale la care ar fi fost supusă, Ouyang Wensheng, un cunoscut comentator de tenis din China, a avut două postări, la rândul său. „Sper că eşti în siguranţă“ şi „Cât de disperată şi neajutorată trebuia să fi fost ea“, a scris Wensheng. Ambele postări au fost şterse, între timp.

Shuai Peng - Zhang Gaoli

Cauţi „Zhang Gaoli“ şi afli că e un erou

Cenzura chinezilor în cazul Shuai Peng nu se rezumă însă la platforma Weibo, de unde a pornit scandalul. Baidu, un motor de căutare precum Google, s-a adaptat situaţiei. Astfel, la o căutare cu numele „Zhang Gaoli“, apar ştirile despre acest personaj publicate de presa controlată de stat. Când cauţi „Shuai Peng“, cele mai recente rezultate datează din 2020.

Mai departe, pe site-ul Zhihu, unul de „Întrebări şi răspunsuri“, nu apare niciun rezultat când cauţi „Shuai Peng“. În schimb, dacă sunt căutate informaţii despre „Zhang Gaoli“, curg articolele în care fostul vicepremier e prezentat drept un erou naţional. Iar BBC a notat că, practic, toate reţelele de socializare din China, Douyin (care echivalează cu TikTok), Kuaishou şi Bilibili (folosite pentru distribuirea clipurilor video) au fost cenzurate, când căutările sunt legate de subiectul Shuai Peng - Zhang Gaoli. Nici măcar ultimele filmări şi ştiri din presa internaţională despre acest caz nu se regăsesc în presa din China.

Shuai Peng, o carieră cu 25 de trofee

Chiar dacă figurează în clasamentul WTA, fiind pe locul 307 la simplu, Shuai Peng n-a mai jucat în circutul feminin, în 2021. Până să ia această pauză, ea a cucerit două trofee WTA la simplu şi 23 la dublu, câştigând peste 9,6 milioane de dolari din tenis. În cel mai bun moment al carierei, în august 2011, Peng a atins locul 14 mondial, în ierarhia de simplu. La dublu, a ajuns lider mondial, în februarie 2014. La turneele majore, chinezoaica are o semifinală de US Open la simplu, în 2015, plus două trofee la dublu, la Wimbledon 2013 şi French Open 2014.

Precedentul Hao Haidong arată cât de malefic e regimul chinez