Cele mai puternice două federaţii olimpice din SUA cer amânarea Jocurilor de la Tokyo

Comitetul Internaţional Olimpic este pus sub presiune în ceea ce priveşte luarea deciziei în speţa Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Sportul mondial este îngheţat, sporturile olimpice şi-au anulat competiţiile programate în aceste săptămâni, zeci de turnee preolimpice nu s-au putut disputa, iar cei mai mulţi sportivi nu pot nici măcar să se pregătească în centrele naţionale. În plus, călătoriile dintr-un stat în altul sunt un coşmar, există graniţe închise, iar în acest moment să te gândeşti că peste 80.000 de oameni vor putea să îşi ocupe locurile în tribună pe Japan National Stadium, la ceremonia de deschidere programată pentru 24 iulie este pur şi simplu imposibil.

,

Sâmbătă, chiar şi o voce din interiorul Comitetului Olimpic din Japonia a rupt consensul din rândul oficialilor ţării gazdă şi a cerut amânarea startului întrecerii olimpice. Este vorba despre Kaori Yamaguch - judoka medaliată cu aur la Mondialele din 1984 şi ocupanta locului trei la o ediţie a Jocurilor la care judo-ul a fost sport demonstrativ. Ea a pledat că „Jocurile Olimpice care se diferenţiază de alte întreceri prin aceea că simbolizează misiunea sportului de a purta mesajul păcii mondiale nu ar trebui să se dispute într-un moment în care fanii din întreaga lume nu se pot bucura de ele“, nota „USA Today“ .

Şi aici şi acum intervin în discuţie Statele Unite ale Americii. Adică naţiunea care a câştigat 1.022 de medalii de aur în istoria Jocurilor Olimpice de vară, mai multe decât medaliile adunate per total (aur, argint şi bronz) de a doua ţară din top - URSS (1.010). Dacă adunăm toate medaliile câştigate de sportivii ruşi la Jocurile Olimpice de vară, concurând fie sub steagul URSS, al Rusiei, al Imperiului Rus şi sub steag olimpic - în 1992, se obţine un total de 1.556 medalii, faţă de 2.522 ale SUA. În 2016, SUA a câştigat detaşat clasamentul pe medalii, cu 121 de medalii (46 de aur, 37 de argint şi 38 de bronz), nicio altă ţară netrecând de 70 de medalii câştigate. Ediţia din 1992 a Jocurilor Olimpice este ultima la care SUA nu a câştigate cele mai multe medalii la întrecerea supremă. Chiar şi în 2008, când China a fost o concurentă serioasă pe teren propriu, tranşând duelul la medalii de aur (48-36), americanii au plecat acasă cu cele mai multe medalii per total (112 faţă de 100 ale Chinei).

Mai precis, au luat cuvântul USA Athletics şi USA Swimming, adică federaţiile americane de atletism şi nataţie. Care împreună au adus Americii 54% dintre medaliile stla Jocurile Olimpice de vară (801 medalii pentru atleţii americani, 553 medalii pentru înotătorii americani).

Sâmbătă şi duminică, la mai puţin de 24 de ore distanţă, USA Swimming şi USA Athletics au cerut Comitetului Olimpic din SUA să militeze pentru amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în scrisori deschise publicate şi pe reţelele de socializare. Oficialii de la nataţie au transmis: „Progresia pandemiei ne-a pus în situaţia de a vedea cum lumea sportivilor de top a fost dată complet peste cap şi am văzut cum aceştia reuşeşsc cu greu să se antreneze şi să se pregătească - cei mai mulţi pentru ceea ce ar fi cea mai mare oportunitate a vieţii lor. Înotătorii noştri de top sunt dornici să înfrunte pe oricine, oricând, oriunde, însă să forţezi nota în contextul crizei de sănătate în această vară nu este o soluţie“. Din tabăra atletismului s-a argumentat: „Acesta este un moment critic pentru atleţii noştri să concureze şi să se antreneze, pentru a-şi putea reprezenta cât mai bine ţara. Obiectivul nostru rămâne acela de a atinge excelenţa la Jocurile Olimpice, însă nu o vom face sacrificând sănătatea şi bunăstarea sportivilor noştri“. Doar federaţia de nataţie a punctat însă clar că doreşte amânarea Jocurilor Olimpice pentru 2021.





Cât de importantă este America pentru Jocurile Olimpice? Dincolo de palmares, este vorba despre bani. Iar cel mai sugestiv exemplu vine chiar de la ultima ediţie a Jocurilor, de la Rio, acolo unde finalele olimpice de la înot au fost programate de organizatori în miez de noapte tocmai pentru a răspunde cerinţelor NBC, care produce transmisiunile olimpice în Statele Unite. Sportivi şi antrenori au protestat, însă programul a rămas aşa cum a fost cerut de NBC.



Între timp, într-o şedinţă a Comitetului Executiv, la Lausanne, Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că o decizie în privinţa disputării Jocurilor Olimpice de la Tokyo va fi luată abia peste alte patru săptămâni, la jumătatea lunii aprilie.

28 de medalii olimpice au fost câştigate pentru Statele Unite ale Americii doar de înotătorul Michael Phelps, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice.