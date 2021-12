Cel mai tare pe turul de pistă! Robert Parge a ajustat un record naţional vechi de 15 ani

Robert Parge (24 de ani) este deţinătorul titlului naţional pe 400 de metri în acest an, atât în sală (48:38), cât şi în aer liber (45:59), dar cel mai important este că una din aceste curse, cea de pe arena din Cluj-Napoca, a venit la pachet cu o performanţă mult mai importantă, cu record naţional. Sportivul antrenat de Magdolna Kanizsay a alergat cu o sutime de secundă mai tare decât timpul vechi de 15 ani şi a devenit cel mai bun român din toate timpurile la proba ce se desfăşoară pe un tur de pistă. Ultimele două performanţe pe această distanţă fuseseră obţinute de Horia Toboc, în 1979, atletul constănţean realizând record naţional cu 45:87, şi de Ioan Vieru, care trecea linia de finiş, în 2006, în 45:60. „Din 2015, numai pentru asta am muncit, numai la asta m-am gândit! Am ştiut că o să alerg timpul ăsta, antrenamentele arătau că asta urma să se întâmple, dar mai trebuia şi ca totul să fie perfect în cursă. Făcusem cu două săptămâni înainte o verificare pe 350 de metri şi la final chiar am zis că în competiţia oficială timpul o să fie de record”, ne-a spus atletul născut la Zalău.

Proba preferată, 200 de metri

Contrar la ce s-ar aştepta lumea de la un recordmen naţional al probei de 400 de metri, Robert Parge preferă o distanţă mai scurtă. „Proba mea preferată e 200 de metri. Dar nu pot să renunţ la turul de pistă, pentru că alerg foarte bine. Încă nu m-am gândit dacă pe viitor o să mă reprofilez. Am timpi intermediari buni la 100 de metri şi 200 de metri, dar mai bine să fiu în top european la 400 de metri decât în top naţional pe distanţe mai scurte”, a precizat sportivul care a început atletismul ca pe o joacă: „Tatăl meu a făcut semifond, aşa am ajuns şi eu pe stadion, pe la 10 ani. Nu am stat însă foarte mult, pentru că am avut un accident la un ochi. Am revenit la 18 ani şi nu m-am mai lăsat. La început, participam la crosuri, alergam 1.000 sau 2.000 de metri. Apoi, când m-am reîntors, am zis că vreau să fac viteză şi aşa am trecut pe 400 de metri. Atletismul mi-a plăcut foarte mult de la început. Am mers şi pe la fotbal, dar se pare că eram prea individualist şi nu era bine. Primul meu antrenor a fost şi cel cu care a lucrat tata, Radu Rus. Am fugit şi ceva semifond, însă nu-mi plac alergările lungi deloc. Mă obosesc, mă plictisesc”.

Parge nu vrea să rămână doar cu record naţional, se gândeşte la Jocurile Olimpice de la Paris (standard 44:90), din 2024, şi, pe termen scurt, la Campionatul European de Atletism, competiţie ce va avea loc la München, între 15 şi 21 august 2022. „Am avut un accident după cursa din iunie, de la Cluj-Napoca, am fost în refacere, dar am revenit la antrenamente şi sigur voi realiza ce mi-am propus”, a conchis sportivul.

Personal Best

400 de metri: 45:59

200 de metri: 21:60

100 de metri: 11.19

800 de metri: 1.50:19

400 de metri sală: 47:02

60 de metri sală: 7:07