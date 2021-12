Ce notă şi-a dat Mirel Rădoi după ce a condus Naţionala? Antrenor de nota 5!

„Îmi acord nota 5! Din punctul meu de vedere, am trecut clasa! A avut loc o schimbare de generaţii şi am încercat implementarea unui alt stil. Am preferat altceva decât acel joc monoton din ultimii ani de la naţională”, a punctat Rădoi la Telekom Sport. Fostul tehnician al „tricolorilor” a declarat că a dorit să facă astfel încât meciurile Naţionalei să semene cu întâlnirile din ring, acolo unde sportivii sunt loviţi dar ajuns să şi lovească la rândul lor adversarii. „Chiar şi cu riscul de a nu avea rezultate, vream ca meciurile naţionalei să pară a fi meciuri de box. Dai un pumn, iei doi, mai dai unul. Te poţi aştepta oricând să fii făcut KO, dar să încerci şi tu măcar un KO tehnic sau să câştigi la puncte. Asta a fost ideea pe care am propus-şi când am acceptat să vin la tineret”, şi-a explicat viziunea fostul jucător stelist.