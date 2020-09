Ce crede acum Halep despre decizia luată de a nu juca la US Open. Cum comentează restricţiile de la turneul din SUA

Numărul 2 WTA a declarat că i se pare ciudat faptul că nu participă la US Open, dar nu are regrete pentru decizia luată. “M-am uitat doar în prima zi la meciuri. Mă simt ciudat să nu fiu la US Open, dar cred că a fost o decizie bună. Nu am niciun regret că nu m-am dus”, a spus jucătoarea din Constanţa într-un interviu acordat TVR.

Simona a vorbit şi despre restricţiile decise de organizatori în contextul pandemiei de coronavirus şi despe obictivele următorului turneu la care va lua parte, Roland Garros: “Aşa a fost şi la Praga. Sunt reguli potrivite pentru situaţia în care suntem. Sunt restricţii foarte mari, dar (la Praga) m-am simţit liberă pe teren. Pe teren nu mi-a fost teamă să joc şi să mă desfăşor. Sper să joc cât mai bine la Roland-Garros, care rămâne prioritate. Sper să nu fie atât de greu cum se presupune că e la US Open”, a mai spus Halep.