Cât de repede poţi să fugi pe distanţa de 10 kilometri: Recordul mondial e năucitor! Românii stau bine şi ei

Anul 2018 a însemnat foarte mult pentru competiţiile de 10 kilometri şi pentru cursele desfăşurate pe această distanţă pe şosea, atât recordul european cât şi cel mai bun timp mondial fiind îmbunătăţite. Ce se va întâmpla în 2019?





Părinţi muzicieni, cântă la vioară şi violoncel. Sora participă la curse de cai. Născut şi crescut la Geneva, în partea de limbă franceză a Elveţiei, Julien Wanders, acum la 23 de ani, este atlet. Unul de clasă mondială în probele la care apariţia pe podium a unui sportiv care nu este din Africa este o raritate! A început atletismul la 15 ani, iar, după doi ani, la debutul într-o competiţie majoră, Campionatul European de Cross-Country, şi-a rupt un mic os din talpă ceea ce l-a făcut să termine pe locul 54 şi să ia o pauză de aproape 2 luni.





Imediat după a început ”obsesia” sa pentru Africa. A scris chiar şi o ”dizertaţie” pe tema aceasta, de ce kenyenii sunt aşa de buni la fond. A plecat pentru o lună de pregătire la Iten. Relieful deluros l-a extenuat, spune chiar el într-un material pe nnrunningteam.com, a fost nevoit să ia o pauză de 2 săptămâni pentru a se recupera. A revenit la Iten, şi acum, anual, rămâne în localitatea de la altitudine din Kenya, câte 6 luni pe an, făcând parte dintr-un grup de antrenament de 20 de sportivi de elită. În plus, alte 4 luni, tot la ”înălţime”, dar în St. Moritz, o staţiune din Alpii Elveţieni. ”Pentru anduranţă antrenamentul la altitudine ajută foarte mult, când ajungi la nivelul mării totul devine foarte uşor”, spune elveţianul antrenat de Marco Jaeger.





Wander visează doar un singur lucru - în 5-10 ani să fie cel mai bun atlet de pe planetă! Şi, din 2018, a început să-şi facă loc printre cei mai buni. Cu o cursă care a însemnat corectarea recordului european vechi de 8 ani, pe 10k. La finalul anului, la Houilles, elveţianul alerga 27.25! Performanţă pe care a pus-o pe seama antrenamentelor din Kenya: ”Acolo nimeni nu fuge pentru distracţie! Toţi sunt concentraţi numai pe alergat. Grupul de antrenament în Iten are uneori şi 100-150 de alergători, ceea ce ajută să ne tragem unul pe altul. În Europa, majoritatea se antrenează singuri”.





Şi, elveţianul nu s-a oprit din corectarea recordurilor. În 2019, la început de an, întâi a făcut cea mai bună performanţă europeană pe semimaraton, a alergat 59 de minute şi 13 secunde pe 8 februarie, apoi, la 9 zile distanţă, a îmbunătăţit recordul mondial pe 5k, fugind 13.29 la Monaco. Aceşti timpi prevăd cel mai bine ce va urma în următoarele luni din 2019, încă un an în care sunt şanse mari ca recordurile europene şi mondiale în cursele de şosea să cadă!





Jacob Kiplimo face parte din grupul etnic Sebei, o populaţie simplă care trăieşte pe muntele Elgon, un masiv vulcanic ce depăşeşte 4.000 de metri altitudine, munte împărţit de Uganda şi Kenya. Va face 19 ani în noiembrie şi deţine încă de anul trecut cel mai bun timp realizat vreodată pe 10 kilometri, un năucitor 26 de minute şi 41 de secunde. Nu este record mondial, ”cronometrul” lui Leonard Komon, 26.44, rămânând în picioare pentru că traseul unde a fugit Kiplomo, la Madrid, nu întruneşte cerinţele necesare pentru ratificarea unui record, este mai mult la vale decât trebuie. ”Am fost determinat să alerg repede, să fiu tot timpul, toată cursa, «focusat». M-am simţit foarte puternic pe tot parcursul traseului”, declara Kiplimo, după cursă, pentru kawowo.com.





Cele mai bune performanţe româneşti pe 10 kilometri sunt vechi şi aparţin recordmanei naţionale la maraton, Constanţina Diţă, şi recordmanului naţional la semimaraton, Nicolae Negru. Diţă a alergat 31.59, în 2004, într-o cursă desfăţurată în Puerto Rico, iar Negru a făcut 28.39, în 1997, în Franţa.

De câţiva ani, cursele de 10 kilometri, pe şosea, au luat amploare şi în România, pe lângă cele care erau organizate în cadrul maratoanelor şi semimaratoanelor.





Una din ele, ajunsă în acest an la patra ediţie, Bucharest 10K&Family Run, a înregistrat timpi buni an de an. Primii români la prima ediţie au fost Nicolae Soare (29.09) şi Mădălina Florea (33.07), la cea de-a doua ediţie, Adrian Garcea (30.27) şi Andreea Pîşcu (33.50), iar anul trecut, Alexandru Corneschi (30.33) şi Adela Bălţoi (38.07).

