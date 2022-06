Begu a scăpat de corvoada numită echipa României: Şi-a anunţat retragerea după „trădarea“ de anul trecut

România are cinci sportive în Top 100 WTA, însă, paradoxal, rezultatele ei în cadrul „Billie Jean King Cup“ (fosta Fed Cup) sunt din ce în ce mai slabe.

În aprilie, fără Sorana Cîrstea (retrasă de mult), Jaqueline Cristian, Simona Halep, Gabriela Ruse, Raluca Olaru şi Monica Niculescu, tricolorele au fost zdrobite de Polonia, la Radom. Din cauza absenţelor, căpitanul Horia Tecău a fost nevoit să apeleze atunci la... Andreea Prisăcariu, aflată dincolo de locul 300 în lume! Din lot au mai făcut parte Irina Begu, Mihaela Buzărnescu şi Andreea Mitu.

Cum România a pierdut în faţa Poloniei fără drept de apel, pentru ea urmează un meci, acasă, cu Ungaria, la 11-12 noiembrie. Învingătoarea va evolua în calificările pentru turneul final de anul viitor în cadrul „Billie Jean King Cup“. Învinsa va retrograda în turneul regional din Grupa I.

Până să vedem cum se va descurca echipa României în faţa Ungariei, am primit confirmarea că Irina Begu (31 de ani, 44 WTA) nu va mai veni la lot. Potrivit Digi Sport , Begu tocmai şi-a anunţat retragerea din echipa României.

Ce a spus Irina Begu?

*Am decis să mă retrag din echipa de Fed Cup a României (n.r. - Billie Jean King Cup). Decizia am luat-o de ceva timp, dar acum anunţ oficial. O spun cu părere de rău. Sunt mândră de ce am făcut. Îmi plac copiii, încerc să fiu în preajma lor.

*Puteţi să-l întrebaţi pe el cât de greu îi va fi (n.r. Horia Tecău). Este o generaţie nouă şi cred că sunt sportive extraordinare şi vor ajuta echipa.

*Motivul retragerii? Am înaintat în carieră, trebuie să îmi selectez turneele, problemele de sănătae şi-au spus cuvântul. Încerc să dau 100% la fiecare turneu şi consider că acesta e un motiv important.

A refuzat să meargă la Jocurile Olimpice

Decizia Irinei Begu de acum vine după ce, în 2021, ea a avut cea mai bizară retragere de la JO 2020, eveniment care s-a desfăşurat în 2021 din cauza pandemiei. Irina a jucat la Wimbledon, unde a atins turul III, apoi a zis că nu merge la Tokyo, suferind de mononucleoză! Doar că, în ciuda problemei medicale pe care a invocat-o, Irina a sărit doar peste evenimentul de la Tokyo! În rest, în perioada iulie - august 2021, a jucat la foc automat, la Wimbledon, Budapesta, Gdynia, Cincinnati şi Cleveland, bifând un total de zece meciuri.