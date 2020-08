Becali simte că falimentul e aproape: Discurs apocaliptic la ultima intervenţie televizată

După patru ani la rând în care a terminat pe locul 2 în campionat, FCSB a decăzut de tot în stagiunea recent încheiată, „reuşind“ chiar să se claseze pe 5 din 6 în play-off!





În mod normal, cu un astfel de rezultat în Liga I, echipa ar fi ratat prezenţa în noul sezon al cupelor europene. Salvarea s-a numit însă Cupa României, ceea ce ţine, deocamdată, FCSB în viaţă. De fapt, o ţine conectată „la aparate“. Fiindcă e clar că, la ce se întâmplă din cauza amatorismului instaurat de patron la club, doar un miracol poate prelungi viaţa unei grupări, care a decăzut de la un an la altul. Iar această decădere a însemnat şi pierderi financiare tot mai mari.





Concret, FCSB a ajuns ultima dată în grupele unei întreceri europene în 2017. Apoi, atât în 2018, cât şi 2019 s-a oprit în play-off, ultima fază înainte de intrarea în grupe. După ultimul eşec european, cel de anul trecut, Becali a încercat să-şi ascundă supărarea: „Am luat 1,1 milioane de euro pentru meciurile pe care le-am jucat în Europa, ceea ce nu e chiar puţin“.





În realitate însă, această sumă a fost o „firimitură“ pe lângă milioanele pe care Becali se obişnuise să le ia de la UEFA, an de an, fie pentru intrarea în grupele Ligii Campionilor, fie pentru prezenţe în grupele Ligii Europa. Rămas fără finanţarea venită de la UEFA de doi ani, Becali a şi închis deja „robinetul“ în această vară!





„Nu mai dau bani pe jucători!“





Ceea ce se vede în tăierile salariale de după pandemie şi, mai nou, în campania de transferuri din această vară. FCSB era cam singura grupare din Liga I care mai plătea sume de transfer pentru aducerea unor fotbalişti. Acum însă, începând din această perioadă de mercato, patronul a schimbat politica, aplicând o strategie low-cost. Pe care a confirmat-o deja de mai multe ori, în intervenţiile sale televizate.





„Eu nu mai dau bani pe jucători. Gata, la revedere! Nu mai iau nici jucători străini. Gata, eu am jucătorii mei de la Academie. Am jucători destui֧“, a spus Becali prima dată, acum două săptămâni, când a fost întrebat dacă îl ia pe Virgil Ghiţă de la Viitorul, în condiţiile în care FCSB are mari probleme defensive. Mutarea nici n-a fost luată de calcul de Becali, pentru că ar fi însemnat să plătească o sumă consistentă de transfer.





Iar ca să clar că FCSB nu mai dă bani, în afară de cheltuielile salariale ale jucătorilor, Becali şi-a expus, din nou, politica, luni seară, într-o intervenţie la Digi Sport. Întrebat dacă întăreşte echipa în vederea parcursului european, latifundiarul a explicat: „Am luat trei jucători, pe Albu (n.r. - fundaşul Alexandru Albu de la Chiajna) îl iau doar gratis. Nu mai dau bani pe jucători“.





„Dacă avem emoţii de acum, mai bine ne retragem!“





Becali a şi avertizat, încă o dată, că existenţa FCSB-ului depinde de ce va face în Europa în acest sezon. „Noi suntem cap de serie până în play-off. Ne pregătim, luptăm şi jucăm un an ca să ajungem în grupe. Dacă nu ajungem în grupe, pentru ce mai facem fotbal? Să dăm banii cadou?“.





Finanţatorul bucureştenilor nici nu ia în calcul ca echipa sa să nu treacă de FC Shirak (Armenia), deşi, anul trecut, în „dubla“ cu Alaşkert, echipă din aceeaşi ţară, Coman şi compania au cam „tremurat“ pentru calificare. După 3-0 în deplasare, în Armenia, FCSB a fost condusă, în retur, la Giurgiu, cu 3-1, la un moment dat. A pierdut, în cele din urmă, „doar“ cu 2-3 şi şi-a continuat parcursul în preliminarii.





Acum, Becali nu crede că va avea emoţii în primele partide europene din acest sezon. „Tragerile la sorţi în primele tururi n-au nicio importanţă. Dacă avem emoţii în meciul ăsta (n.r. - cu FC Shirak), atunci să ne retragem. Pentru ce să mai facem fotbal atunci? O să avem emoţii în play-off, zic eu“.





În stilul său caracteristic, finanţatorul roş-albaştrilor a făcut şi un pronostic pentru noua ediţie de campionat, deşi părerea emisă l-a amuzat şi pe el, care a început să râdă, după ce şi-a terminat fraza: „Eu zic că noi n-avem adversar în lupta pentru titlu. Restul se bat pentru locul 2. Noi o să jucăm singuri pentru locul 1“.









Meciurile echipelor româneşti în Europa





Liga Campionilor, preliminarii





*18/19 august (turul I): FC Floriana (Malta) - CFR





*25/26 august (turul II): CFR / FC Floriana - Dinamo Zagreb (Croaţia)





Liga Europa, turul I preliminar, 27 august





*FCSB - FC Shirak (Armenia)





*FC Ordabasy (Kazahstan) - FC Botoşani





*Lokomotiv Tbilisi (Georgia) - CS U Craiova





Meciurile se vor juca într-o singură manşă, la 27 august. Turul II e programat pentru 17 septembrie.