Azarenka îşi face autocritica după eşecul din meciul cu Simona: „Să mă prezint în halul ăsta la un meci de pe Terenul Central, sunt foarte, foarte dezamagită“

"Chiar nu îmi dau seama ce s-a întâmplat. Am început foarte bine în primele game-uri, după care nu am mai nimerit terenul. Am ratat mult prea multe mingi uşoare, mingi pe care nu ai voie să le ratezi cînd joci cu jucătoarelor de top. De fapt, nu îţi permiţi să le ratezi în faţa nimănui, dar în meciuri cu adversare de top să lovesti de la un metru de fileu şi să ratezi, e evident că nu ai nicio sansă să câştigi.

Nu mi-am lăsat nicio şansă să câştig. Să mă prezint în halul ăsta pe un meci de pe terenul central, sunt foarte, foarte dezamagită. Simona a fost solidă, a profitat de fiecare şansă pe care i-am dat-o... şi i-am dat o grămada", a spus Azarenka, citata de WTA.

Simona Halep s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o cu 6-3, 6-1 pe jucătoarea din Belarus Victoria Azarenka (29 de ani, 40 WTA), În urma acestei victorii, Halep şi-a depăşit rezultatul de anul trecut, când a fost eliminată în turul al treilea de Su-Wei Hsieh, scor 3-6, 6-4, 7-5. Cea mai bună performanţă a româncei la Wimbledon este atingerea fazei semifinalelor, în 2014. În optimi, Halep va evolua cu americanca de 15 ani Cori Gauff, locul 313 WTA, venită din calificări, care a trecut astăzi de Polona Hercog, 3-6, 7-6 (7), 7-5 după o partidă în care a fost nevoită să salveze două mingi de meci.

