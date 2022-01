Australia demontează o minciună despre arestarea lui Djokovici: Cum stau, de fapt, lucrurile

Tatăl lui Novak Djokovici, poate din prea mare dragoste pentru fiul său, a început, treptat, să-i facă mai mult rău decât bine, în acest scandal din Australia.

După tirada sa de la finalul săptămânii trecute, în care l-a făcut pe Nole ba „Spartacus“, ba „Isus“, acum de la Srdjan Djokovici a plecat o informaţie potrivit căreia liderul mondial ar fi fost arestat, la scurt timp după eliberarea sa din centrul de detenţie de la Melbourne, în care a fost plasat, când i s-a anulat viza de intrare în Australia.

„Arestarea lui Novak Djokovici e în derulare!“, a scris presa sârbă, preluând declaraţiile venite din partea familiei Djokovici.

În realitate însă, lucrurile nu stau aşa. Jurnalistul Paul Sakkal, de la publicaţia „The Age“, care apare la Melbourne, a clarificat situaţia campionului sârb.

„Novak Djokovici n-a fost arestat. Ştirile privind arestarea sa sunt incorecte, potrivit surselor din cadrul Guvernului australian şi federaţiei de tenis. Ministerul Imigrării va decide, dacă va cere, din nou, anularea vizei sale“, a scris jurnalistul australian.

