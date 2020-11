Antrenorul Simonei Halep a vorbit despre infectarea sportivei şi a dat detalii despre cum se simte în prezent

Şi-a limitat drastic deplasările, a respectat cu stricteţe protocoalele sanitare ale celor trei turnee la care a participat, Praga, Roma şi Roland Garos, ba chiar a apelat şi la avioane private pentru unele călătorii. Cea mai grea decizie luată pentru micşorarea şanselor de infectare cu COVID-19 a fost însă renunţarea la US Open, turneu unde ar fi avut şanse bune pentru un traseu lung. În ciuda tuturor acestor măsuri de precauţie, Simona nu a scăpat de virus şi sâmbătă a fost nevoită să anunţe vestea cea proastă.

Are simptome medii

Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a vorbit despre starea de sănătate a sportivei, duminică, la o zi după ce jucătoarea de tenis a fost depistată cu COVID-19. Tehnicianul a declarat că sportiva are simptome medii, că nu ştie cum s-a infectat şi că va relua pregătirea imediat ce se va însănătoşi. "Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii. Am fost destul de surprins, pentru că e destul de grijulie, tot timpul a respectat măsurile, Este acest nou val de COVID-19 şi nu ştiu când şi de unde a luat. Nici ea nu ştie. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm. Important e să treacă cât mai repede şi cât mai bine peste acest virus. Apoi, vom începe pregătirea, când va fi gata", a declarat Artemon Apostu-Efremov, la Digi Sport.

Halep (2 WTA) încheiase, în mod oficial, acest sezon, şi planifica să revină pe teren, în ianuarie 2021, cu ocazia turneelor din Australia. Dacă evoluţia bolii Simonei nu iese din tiparele obisnuite, participarea româncei la următoarea ediţie a Australian Open nu ar trebui să fie în niciun fel afectată. Primul Grand Slam al anului este programat să se dispute în perioada 18 - 31 ianuarie, la Melbourne, timp sufient pentru o recuperare completă. De altfel, constănţeanca recunoscuse zilele trecute că, cel puţin deocamdată, nu a luat o decizie finală în privinţa participării la Australian Open, urmând să se hotărască în funcţie de restricţiile pe care le vor impune organizatorii în contextul pandemiei.