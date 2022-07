Antrenorul lui Saburtalo e convins că va elimina pe FCSB: Vom avea puterea să trecem de români

Lasha Nozadze (42 de ani), antrenorul celor de la Saburtalo, a fost primit ca un erou de jurnaliştii locali după victoria cu 1-0 din faţa FCBS-ului, cu aplauze şi ovaţii.





„În primul rând, vă mulţumesc că sunteţi alături de mine, le mulţumesc jucătorilor mei pentru dăruirea şi lupta lor. Mulţumesc suporterilor pentru sprijinul acordat. Sunt băieţi foarte buni, bărbaţi curajoşi. Deşi sunt mulţi tineri în echipă, nu le-a fost frică de adversar. Ne-am indeplinit planul pe care îl aveam şi am câştigat primul meci.





Acum aşteptăm returul de la Bucuresti, dar suntem conştienţi că am făcut doar jumătate din treabă şi mai sunt 90 de minute de jucat. Una peste alta, am meritat să câştigăm. Am fi putut marca mai mult, dar au avut şi ei momentele lor. Putem trece în etapa următoare. Vă promit că vom lupta şi nu vom da nimic adversarului.





Vom avea puterea să trecem de această dublă. Am arătat la Tirana că putem lupta şi juca. Principalele noastre calităţi sunt determinarea şi faptul că muncim din greu. Cât despre adversar, la români joacă mulţi jucători de mare clasă. Partida a arătat asta. Am avut nişte greşeli, pe care le vom analiza în zilele următoare şi ne vom pregăti de retur”, a declarat Nozadze pentru sportall.





Returul este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti.