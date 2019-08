Antrenorul lui Celtic, în stare de şoc: A fost sinucidere curată!

"Golurile pe care le-am primit au fost nebuneşti. Trebuie să stăpâneşti lucrurile de bază, să opreşti centrările, să strângi, să fii concentrat.

În prima repriză, am fost mult prea pasivi, tempoul nostru a fost foarte lent. Am răspuns bine în startul reprizei a doua, am fost incomozi şi am preluat conducerea la 2-1. Dar trebuia să mai marcăm o dată. A fost sinucidere curată să primim atâtea goluri acasă.

Înaintea primului gol primiserăm un avertisment şi tot nu am putut opri acea centrare. Dacă nu te aperi corect, la acest nivel eşti pedepsit. Vina este numai a noastră. Am fost în avantaj, dar l-am lăsat să ne scape", a declarat Neil Lennon, citat de BBC.

