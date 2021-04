Andreescu, lovită de încă un necaz: Are COVID-19 şi a povestit cum a fost depistată

Bianca Andreescu (6 WTA) are la 20 de ani atât de multe probleme medicale, încât impresia e că vorbim despre o sportivă aflată la final de carieră!

Numai în acest sezon, din cauza accidentărilor, „Bibi“ a fost nevoită să se retragă de la Doha şi Dubai. Iar când a revenit pe teren, după o altă perioadă de inactivitate, la Miami Open, s-a „rupt“ în finala turneului, în al doilea set al confruntării cu Ashleigh Barty. Se întâmpla la data de 3 aprilie, iar de atunci Andreescu a lipsit iarăşi din circuit.

Ea era înscrisă acum la Madrid, însă va rata şi această întrecere. Motivul l-a dezvăluit chiar ea, pe reţelele de socializare: „După ce am avut două teste negative, înaintea zborului meu spre Madrid, când am ajuns la aeroport, am fost informată că cel de-al treilea test a furnizat un rezultat pozitiv şi că am COVID-19. De aceea, nu voi juca la Madrid Open, în această săptămână. Mă simt bine, mă odihnesc şi respect protocoalele sanitare. Abia aştept să revin pe teren, cât de curând“, a spus Andreescu.