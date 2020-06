Anamaria Prodan, investiţie minusculă: Avem suma oficială plătită de ea pentru a intra în clubul Hermannstadt

Anamaria Prodan (47 de ani) face parte, începând de miercuri, din stafful administrativ al clubului Hermannstadt, locul 3 din 8 în play-out-ul Ligii I.

Ce a spus Claudiu Rotar?

*Noi nu suntem o societate pe acţiuni, aşa că n-au cum să existe acţionari. Clubul funcţionează ca o asociaţie condusă de un Consiliu Director, în care a fost cooptată şi Anamaria.

*Eram opt (n.r. - în Consiliul Director), acum a venit Ana şi a mai adus ea încă două persoane, deci suntem unsprezece. Într-o asociaţie, fiecare menbru are un vot, indiferent de contribuţia lui. Eu am consumat până acum un milion de euro cu Hermannstadt şi am un vot. Un alt coleg a dat, la fel, bani mulţi, şi are tot un vot. Cine a creditat asociaţia doar cu o sută de mii de euro are acelaşi drept, tot un vot. Am fi vrut să transformăm clubul în societate pe acţiuni, dar nu s-a putut. Asta e...Până la urmă, mi-am asumat investiţia, nu mă vait.

*Anamaria Prodan a intrat cu 350.000 de euro. Sunt contracte clare, semnate, ne va mai ajuta şi în viitor. Eu am de mai multă vreme o relaţie foarte bună cu familia Reghecampf şi Anamaria a venit în club în situaţia aceasta grea, în care aveam datorii mari. Cu banii primiţi de la ea am achitat datoriile ca să obţinem licenţa, 230.000 de euro. Vom mai plăti şi salariile pe ianuarie şi pe februarie plus o jumătate din salariile pe luna martie, ca să rămână restantă numai o jumătate din lună. Pe urmă contractele jucătorilor au fost suspendate.

*Noi i-am promis (n.r. - Anamariei Prodan) că-i vom da mână liberă să ia deciziile. O să votăm în Consiliu, dar vom aproba ideile ei. Anamaria contribuie cu bani şi noi îi permitem să conducă.