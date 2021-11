Anamaria Prodan, prima decizie editorială după ce a devenit acţionară la două posturi TV: „Aşa e normal“

Anamaria Prodan a fost o prezenţă constantă în mass-media din România, având în vedere că e un personaj zgomotos, pe placul presei de scandal. Iar de acum înainte, cu siguranţă, fosta soţie a lui Laurenţiu Reghecampf va avea un grad şi mai mare de mediatizare, având în vedere că a bătut palma cu cei de la Realitatea.

Cu acest prilej, ea a şi vorbit despre planurile ei editoriale şi a insistat că Gigi Becali, patronul FCSB cu care a avut un conflict violent la începutul anului, va avea parte de un tratament corect la postul Realitatea Sportivă.

Ce a spus Anamaria Prodan?

*Mă întorc la prima dragoste, la presă. Vreau să fiu numărul 1. Mereu am crezut în puterea presei de a schimba orice şi oricum. Cred în oamenii tineri şi foarte bine pregătiţi. Vor fi două televiziuni altfel decât orice există pe piaţă. Canalul de sport e altfel faţă de tot. E greu să te baţi cu cabliştii, tu, ca un bebeluş. Dar o să vedeţi că doar omul sfinţeşte locul. Vom strânge o echipă frumoasă, fără pată.

*În afara a tot ce vom achiziţiona pe partea de meciuri de fotbal şi alte competiţii sportive, eu vreau să aduc în prim-plan şi munca sportivilor, viaţa lor din afara terenului. Vreau să îi văd şi altfel, nu doar timoraţi în faţa camerelor TV. Vreau să arăt că un sportiv nu este unul care nu ştie decât să dea cu piciorul în minge. Nu e adevărat!

*Cred că sportul este o chestie de bucurie, nu de încrâncenare. O să privim partea umană a sportului. Nu contest, pe măsură ce vor trece lunile, vom creşte.

*E normal ca Gigi Becali să intre în direct, este patronul unei echipe de fotbal importante, care se numeşte FCSB. De-a lungul anilor am avut meciuri cu mulţi, dar mereu am ştiut cum să depăşesc momentele. Nu am nicio problemă că intră Becali, Giovanni, fratele, mătuşa lor.

*Mi-am dat seama că Gigi Becali nu are prieteni. Nu ştiu dacă e bine sau e rău. Au fost persoane care au stat la masa mea şi apoi mi-au făcut rău. Am început să-l înţeleg. El tratează totul ca pe business. Eu, ca femeie, mai am răbufniri.

*M-a întărit şi mai tare disputa cu Gigi Becali. Am zis să las garda jos cu Gigi Becali. Eu l-am susţinut. Pentru mine a fost un joc. Este o lecţie de viaţă. Îi mulţumesc că mi-a predat-o. A fost învăţătorul meu.