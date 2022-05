Ţiriac, revoltat după excluderea ruşilor de la Wimbledon: Ce propune fostul jucător de tenis

Ion Ţiriac a atins semifinalele, la Wimbledon, în proba de dublu, în 1970. La simplu, are două prezenţe în optimi, în 1967 şi 1972

Decizia britanicilor a născut o situaţie atât de controversată, încât se va vorbi despre ea, aproape obsesiv, până la startul competiţiei, la data de 27 iunie. Şi, după cum Adevărul a explicat aici, Wimbledon 2022 riscă să fie o competiţie devalorizată, având în vedere ameninţarea lansată de ATP şi WTA.

Până vom vedea cum se va finaliza acest al doilea mare scandal din lumea tenisului în acest an, după cel de la Australian Open cu Novak Djokovici în prim-plan, astăzi, prosport.ro a obţinut un punct de vedere interesant din partea lui Ion Ţiriac.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis s-a alăturat celor care au criticat vehement excluderea ruşilor şi bieloruşilor de la Wimbledon 2022. Doar că, spre deosebire de alţi critici, omul de afaceri a venit şi cu o propunere pentru organizatori.

Ce a spus Ion Ţiriac?

*Am avut onoarea să-l cunosc personal pe Nelson Mandela şi îmi amintesc când spunea că sportul poate aduce oamenii împreună. Am fost la Jocurile Olimpice de la Sydney în 2000, iar Coreea de Nord a defilat alături de Coreea de Sud. A fost minunat. Nimeni nu are dreptul să interzică unui tânăr sportiv, doar pentru că este rus sau belarus, să participe la un turneu internaţional.

*Ce fac englezii? Ce obţin prin interzicerea tinerilor să-şi facă meseria„? Serveşte doar pentru a turna benzină pe foc. Nu vrem război, este o greşeală. Din fericire, în Spania acceptăm ruşi şi bieloruşi. Dacă aş fi responsabil la Wimbledon aş inventa un „wild card” (invitaţie) la dublu masculin, feminin şi mixt, cu un rus şi un ucrainean împreună.

*Pentru a le arăta oamenilor că popoarele pot trăi împreună în mod normal. Nu este momentul să facem această diferenţă politică pe terenurile de tenis.