Şumudică a semnat: E noul antrenor al CFR-ului şi are un contract fabulos, dar şi un obiectiv uriaş

Marius Şumudică (50 de ani) revine în Liga I, la patru ani după despărţirea de Astra Giurgiu, club cu care a cucerit titlul, în sezonul 2015-2016. De atunci, Şumi a fost doar la echipe de peste hotare: Kayserispor (Turcia), Al-Shabab (Arabia Saudită), Gaziantep (Turcia) şi Rizespor (Turcia).

Acum, CFR l-a convins cu un contract pe doi ani care, potrivit informaţiilor din piaţă, se ridică la 600.000 de euro pe sezon. Obiectivul antrenorului pentru viitorul apropiat va fi calificarea CFR-ului în grupele Ligii Campionilor. Formaţia din Gruia va porni în această competiţie din turul I preliminar. Dacă va rata această ţintă, şefii ardelenilor s-ar mulţumi şi cu o prezenţă în grupele Ligii Europa.

Contactat de Digi Sport , Şumudică a confirmat că bătut palma cu CFR Cluj.

„Ieri (n.r. - marţi) am început negocierile serioase cu preşedintele Marian Copilu şi astăzi (n.r. - miercuri) am semnat. Îţi dau cuvântul meu de onoare că am semnat aproape cu ochii închişi, că am simţit permanent că totul e în regulă. Mă bucur foarte mult că am încheiat repede şi că n-am stat în negocieri lungi. Abia aştept să începem lucrul efectiv împreună. Am văzut că au fost fel şi fel de discuţii în spaţiul public, n-am făcut niciun fel de licitaţie. Am ales echipa care cred că mi se potriveşte în momentul ăsta. Da, e adevărat, am negociat cu echipe din Arabia Saudită, chiar şi astăzi am fost sunat de un club“, a spus Şumudică.