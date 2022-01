Virgil Popescu le recomandă celor nemulţumiţi de facturile la electricitate să ia legătura cu furnizorul apoi cu ANRE dacă consideră că sunt nedreptăţiţi

Ministrul Energiei nu le recomandă clienţilor să se adreseze instanţei de judecată dacă ANRE nu le dă dreptate, fiindcă răspunsul Autorităţii va fi folosit în instanţă, iar contestatarul pierde banii investiţi în proces, relatează news.ro.

"Nu aş merge mai departe, aşa cum a scris ANRE, să trimit omul în instanţă, pentru că nu are rost să pui un om, să spui: tu du-te în instanţă, pentru că în condiţiile în care ANRE, de exemplu, spune omului că nu are dreptate, pentru că furnizorul va folosi în instanţă răspunsul ANRE, care este autoritatea în domeniu şi atunci pierde banii. Eu cred că ANRE, dacă cu adevărat omul are dreptate, trebuie să-i dea dreptate omului şi să ştiţi că eu am păţit pe pielea mea acest lucru, cred că în urmă cu patru ani de zile furnizorul nu m-a băgat în seamă, m-am adresat ANRE-ului şi mi-a răspuns pozitiv şi furnizorul a fost nevoit să mă despăgubească", a explicat Popescu.

Virgil Popescu a precizat că în cazul în care răspunsul din partea ANRE este pozitiv, atunci furnizorul trebuie să plătească banii în termen de 5 zile, dacă suma este mai mare de 100 lei, sau să scadă din factura lunii următoare atunci când suma este mai mică de 100 lei.