Val de praf saharian deasupra României. Praful a acoperit maşinile din Timişoara

În Caraş-Severin ploaia care a început în prima parte a zilei a lăsat urme ruginii pe maşini. Aceeaşi situaţie a fost întâlnită şi în Timişoara. Locuitorii oraşului şi-au găsit maşinile acoperite de praful roşiatic.

Conform Severe Weather Europe: „O cantitate destul de impresionantă de praf saharian se îndreaptă înspre sud-vestul şi centrul Europei”.

A pretty impressive amount of Saharan #dust is being advected across southwestern and central Europe today, ahead of the upper low centered over Morocco. Image: @NOAASatellites pic.twitter.com/Tr96l8OXqr