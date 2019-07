Studiu. În ce mod influenţează facultatea starea de sănătate

Conform studiului, bărbaţii au tendinţa e a mânca mai multă mâncare nesănătoasa comparativ cu femeile, informează CNN, citând un studiu realizat recent in Canada.

În fapt, comparativ cu ultimii ani, reprezentanţii ambelor sexe mănâncă mai puţin sănătos.

Studiul a fost realizat la Universitatea Brock, pe câteva sute de studenţi, si a arătat ca 71% din greutatea câştigată de bărbaţi consta în grăsime, pe când in cazul femeilor, 83% constă în ţesut adipos.

Cauza este dată de faptul că, în primul an de facultate, bărbaţii au mâncat mai mult pui prăjit şi gogoşi şi au băut multă bere. În cazul femeilor din primul an, acestea au băut mult vin şi am mâncat foarte mulţi cartofi prăjiţi.

Până în prezent nu se ştie din ce cauză băieţii se îngraşă mai mult decât fetele în această perioadă, o explicaţie ar putea fi alcoolul consumat. S-a dovedit ca băieţii consumau de doua ori mai mult alcool decât fetele, iar alcoolul e destul de bogat din punct de vedere caloric.

