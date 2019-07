STS: CNAS e de vină pentru întreruperea funcţionării sistemului IT din sănătate

Cine este vinovat pentru căderea sistemului IT din sănătate? "Întreruperea funcţionării echipamentelor CNAS a fost cauzată de lipsa redundanţei serverelor CNAS", transmite STS, citat de hotnews.ro . Agenţia a întrebat STS şi dacă este adevărat că dincolo de sistemele IT gestionate de CNAS, mai exista si o aplicatie STS care gestioneaza autentificarea digitala in sistem a medicilor. Practic, STS verifica autentificarea digitala a medicilor inainte de a transmite datele catre furnizorii de certificate medicale. Potrivit surselor hotnews.ro, si aceasta aplicatie a STS este uneori nefunctionala, fapt care produce blocaje.