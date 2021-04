Spitalul Foişor devine spital Covid-19. Bolnavii sunt evacuaţi

Potrivit imaginilor, tv, pacienţii sunt redistribuiţi la alte spitale din Capitală unde urmează să fie operaţi sau să-şi continue tratamentul specific.

„După o analiză, s-a luat decizia transformării Spitalului Foişor în spital COVID. Ordinul s-a transmis mai devreme de ora 18.00”, a declarat, la Antena 3, Raed Arafat, şeful DSU. „Mâine dimineaţă (sâmbătă dimineaţă) acest spital trebuie să funcţioneze ca spital COVID. Nu puteam să transferăm pacienţii din spitalul Foişor mâine dimineaţă”, a justificat Arafat evacuarea din această seară a pacienţilor. Acesta spune că decizia a fost luată după ce Capitala a rămas fără locuri la ATI COVID. „A trebuit să trimitem pacienţi din Bucureşti în alte zone.”, a spus şeful DSU. Chestionat în legătură cu evacuarea pripită, aproape noaptea, a pacienţilor, unii abia operaţi, Arafat a spus că „ordinul a fost transmis de ceva timp, dar a trebuit discutat, confirmat”, iar pacienţii sunt evacuaţi cu aprobarea medicilor curanţi.

El a explicat că va fi pus în funcţiune un al treilea TIR de ATI, dar în continuare sunt pacienţi care au nevoie de terapie intensivă.

"Suntem pe cale a de porni al treilea TIR de Terapie Intensivă la «Babeş» şi se lucrează şi noaptea ca să fie conectat la curent de la o sursă, alta decât unde era conectat, decizie luată pentru siguranţă. Ştim că am pornit şi al doilea la «Sfântul Ioan», şi este cel de la «Marius Nasta» şi al treilea la «Victor Babeş» va porni în cursul serii de astăzi sau mâine. În unităţile de primiri urgenţe mai avem pacienţi care necesită terapie intensivă. Sunt îngrijiţi acolo, dar nu pot să rămână acolo, pentru că unităţile respective primesc şi alţi pacienţi care ajung, aşa că, după o analiză, Spitalul Foişor are o secţie de Terapie Intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătatea secţiei de Terapie intensivă ocupată, din care trei sau patru pacienţi care necesită de fapt transfer în altă parte pe Terapie Intensivă (...)", a arătat Arafat.

Raed Arafat a explicat că sâmbătă dimineaţă Spitalul Foişor trebuie să primească pacienţi COVID, iar pacientii care erau internaţi aici vor fi transferaţi - unii, iar alţii vor fi lăsaţi acasă.

"Contează orice oră când noi avem pacienţi de Terapie intensivă în UPU şi când continuă să vină pacienţi în cursul nopţii, nu pot să vă spun câţi o să apară. Deci normal că trebuie să evacuăm", a subliniat el.