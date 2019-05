S-a dat startul vânătorii de şoferi Uber. Trei şoferi din Capitală au rămas fără plăcuţe de înmatriculare pentru 6 luni

La câteva ore de la intrarea în vigoare a controversatei ordonanţe împotriva aplicaţiilor de ride-sharing, un şofer Uber a povestit cum a fost amendat de poliţie, joi, în timpul unei curse prin Capitală.





„Am primit o comandă la Mall Vitan, unde mă aştepta un domn, pe care l-am luat să-l duc la Piaţa Unirii. Pe drum mi s-a părut ceva suspect la el pentru că tot dădea mesaje. Pe drum am fost oprit din mers de o maşină de poliţie, am fost tras pe dreapta. Mi s-au cerut actele, i le-am dat. Mi-a dat amendă 1.000 de lei, plătibilă în 14 zile lucrătoare, la jumătate din sumă. Amenda a fost în baza unui articol care spune că am intervenit asupra aparatului de taxat, care la ride-sharing nu există”, a precizat şoferul de Uber pentru Ştirile Protv.





Nu mai puţin de trei şoferi 3 de Uber au fost sancţionaţi în Bucureşti joi până la prânz.





„Ca şi măsura complementară s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului pentru o perioadă de 6 luni, prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare”, arată Brigada Rutieră.