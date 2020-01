Am sperat să fie doar o imagine la nervi. Mi-am impus un moment de respiro. Să aştept, să analizez, să aflu mai multe informaţii, să urmăresc reacţia societaţii civile. Acum pot scrie cu litere apăsate! Damian este oglinda unei părţi uriaşe din România. A fost citat în proces ca martor!!! Atenţie! Ca martor! Deşi a recunoscut totul! Justiţia nu mai este legată doar la ochi. E legată cu mâinile la spate şi violată! Fix ca fetiţele astea două de care "a avut grija" primarul. Citeam comentariile postate de urmăritorii monstrului violator pe reţelele de socializare. Mesaje de susţinere, de încurajare: "Cu Dumnezeu înainte", "Au trecut 13 ani. Nu mai contează", "Suntem alături de dumneavoastră", "Cel mai bun primar" etc. Toate sunt mesaje venite din partea unor oameni adevăraţi. Am intrat pe fiecare profil in parte. Bănuiam, speram că sunt false. Greşit! Sunt reale! Dureros de reale.

Ce vreau să subliniez? În 2020, în România, mii de oameni consideră că Butnariu trebuie iertat pentru că a violat două fete minore traficate! Aşa consideră ei. Mai ales că au trecut 13 ani de atunci şi nu mai contează. Mă doare şi mai rău să văd că printre susţinătorii primarului pedofil se află şi foarte multe femei. Mă depăşeşte total. Însă eram antrenat. Pentru că, atunci când am atras atenţia asupra cazului celor şapte violatori din Vaslui, am primit un val uriaş de ameninţări. Chiar şi de la prietenele violatorilor. Normal că am mers cu toate mesajele la Poliţie. Erau mii. Le mai am şi acum.

Toţi le luau apărarea violatorilor. Toţi găseau scuze. Toţi mă făceau să-mi pierd încrederea în viitorul României. Am înţeles în timp că nu este vina lor în totalitate. Sunt mulţi factori care duc aici: lipsa educaţiei, săracia extremă în care se zbat, contextul îmbogăţirii peste noapte a unor infractori din tot felul de ilegalităţi şi altele. Ce pretenţii putem avea de la nişte oameni care nu ştiu să numească o metodă de contracepţie? Ce aşteptări să avem de la oameni care fac copii pentru alocaţie? Ce aşteptari să avem de la oameni care votează pentru pungi cu mălai? Statisticile legate de numărul de violuri din România sunt şocante. Cu atât mai mult cu cât dintr-un studiu UE reiese că 55% dintre români cred că violul poate fi justificat.

Eu atât mai vreau să spun: tocmai a fost creat un precedent periculos. Foarte periculos. Încă o dovadă că în România violatorii şi pedofilii zburdă fericiţi. Despre traficanţii de carne vie... nu mai zic. Acolo nu intervine nimeni. E pe bani. Mulţi bani. România este violată fără încetare.

Măcar avem un relief frumos... dacă o mai fi al nostru.

Coiotu'