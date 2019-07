Rezultatele Loto 6/49 de joi, 25 iulie. Care sunt numerele câştigătoare

Loto 6/49: 32, 7, 40, 1, 37, 11 Noroc: 1 1 3 2 8 4 8



Loto 5/40: 29, 30, 1, 40, 16, 19 Super Noroc: 4 0 6 2 1 0



Joker: 41, 45, 24, 16, 6 +12 Noroc Plus: 4 9 9 9 1 2







Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 25 iulie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 250.000 de lei.





La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 700.000 lei (aproximativ 147.000 euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,66 milioane lei (peste 563.000 euro).





La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 12,7 milioane lei(peste 2,68 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 605.000 lei (aproximativ 128.000 euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 432.000 lei (peste 91.000 euro).





La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 421.000 lei (aproximativ 89.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 11.600 lei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: