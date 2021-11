Raed Arafat: Tratamentul împotriva COVID-19 este mai toxic decât orice vaccin. E o substanţă chimică, are impact asupra corpului

Raed Arafat spus în cadrul evenimentului „Maratonul Informării“ că oamenii trebuie să se vaccineze şi nu să aştepte tratamentul împotriva COVID-19, care este mai toxic decât un vaccin, acesta din urmă stimulând sistemul imunitar natural.

„Încep să apară tratamente, dar eu vreau să spun la toţi care aşteaptă tratamentul să citească foarte bine: tratamentul e mai toxic decât orice vaccin. Deci, tratamentul este o substanţă chimică pe care o introduci pentru a trata, pentru a opri virusul respectiv - are un impact asupra corpului, ca orice tratament pe care-l luăm - sunt substanţe chimice pe care le introducem pentru a combate un virus, un microb. Pe când vaccinul este un mod de a stimula un sistem imunitar natural, care reacţionează la virusul respectiv. Aşa că să nu aştepte, vaccinul rămâne soluţia“, a declarat şeful DSU, potrivit Agerpres

De asemenea, şeful DSU avertizează că este prea devreme pentru a spune că se vede finalul valului 4 al pandemiei, în ciuda scăderii numărului de cazuri.

Din 8.000 de cazuri noi pe zi, în continuare vor veni oameni în stare critică şi, din păcate, o parte nu vor ieşi din spital.

„La acest moment, chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, noi încă avem o presiune pe sectorul medical, încă vin cazuri de terapie intensivă, încă ajungem la momente, cum am fost astăzi, cu zero locuri. Astăzi am trimis doi pacienţi în Cehia şi doi în Danemarca, aşa că, din punctul meu de vedere, este un moment în care, da, e mai bine decât acum trei săptămâni, să zicem, la nivelul numărului maxim de cazuri, dar nu neapărat în sistemul medical este mai bine pe linie de impact şi pe linie de aglomeraţie în sectorul primiri urgenţe şi în sectorul terapie intensivă şi în secţiile care internează pacienţi cu COVID”, a mai declarat Raed Arafat.

„Populaţia trebuie să înţeleagă că din aceşti 8.000 în continuare vor veni oameni care sunt în stare critică, au nevoie de oxigen, care trebuie să fie internaţi şi, din păcate, din aceşti 8.000 pe zi, o parte nu vor ieşi din spital. (...) Nu trebuie să subestimăm un lucru - şi acesta este dezinformarea şi manipularea informaţiei, într-un mod sau altul, pentru a face ca oamenii să creadă că lucrurile sunt ok şi că de fapt autorităţile exagerează”, a continuat el.