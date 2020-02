Raed Arafat critică ordonanţa din Sănătate: „Va destabiliza tot sectorul public de urgenţă. Va reduce finanţarea sectorului public”

Într-o postare pe Facebook, Raed Arafat a susţinut că ”aceste demersuri în mod cert nu sunt în favoarea pacientului, chiar dacă ele sunt prezentate în acest mod”. Acesta a subliniat că ”deschiderea accesului comercianţilor la bugetul de stat prin care este finanţat sectorul public de urgenţă” ”va duce implicit la reducerea finanţării sectorului public în favoarea celui comercial”.

Arafat: Se va reduce finanţarea sistemului public

„Ieri in cadrul sedintei de guvern au fost introduse in OUG destinata sectorului privat noi articole care vor avea cu siguranta un impact major, si nu unul pozitiv, asupra sistemului national de urgenta.





Inca de la inceput am trimis un puct de vedere asupra unor prevederi cu impact negativ pe sistemul public de urgenta, mai ales referitor la modificarea articolului 111 din Legea Sanatatii. Spre surprinderea mea, si a multolra dintre colegii mei, s-a mers si mai departe ieri seara prin introducerea unor noi articole care deschid drumul integral sectorului privat comefcial pentru accesarea bugetului de stat destinat sectorului medical de urgenta, care si asa este limitat caa suma comparativ cu nevoile reale.

Nu inteleg care a fost caracterul de urgenta ca se se ia astfel de decizii peste noapte, fara analiza reala de impact si fara dezbateri reale, luand masuri fara precedent, care vor destabiliza tot sectorul public de urgenta, de la serviciile de ambulanta pana la SMURD si UPU, fara exceptie. Deschiderea accesului comerciantilor la bugetul de stat prin care este finantat sectorul public de urgenta este un pas care inseamna ca in cativa ani vom imparti sumele cu toti care vor aparea pe piata in urma acestei decizii aberante, ducand implicit la reducerea finantarii sectorului public in favoarea celui comercial.

Voi reveni cu explicatii mult mai clare in urmatoarea perioada si sunt convins ca sunt multi care vor intelege foarte bine temerile pe care impreuna cu multi dintre colegii mei le avem.

Oricum aceste demersuri in mod cert nu sunt in favoarea pacientului, chiar daca ele sunt prezentate in acest mod. Nu inteleg de ce se doreste atat de mult destabilizarea unui sector functional si care si-a dovedit eficienta inclusiv prin gradul de incredere al populatiei in acest sector care mai necesita mult de facut in urmatoarea perioada.

In poza atasata, gasiti articolele noi care deschid bugetul de stat pentru comercianti. Ca sa intelegeti mai bine, tot sistemul integrat de urgenta este finantat din bugetul de stat, Partea medicala consuma sub jumatate din suma totala iar aceasta suma incet incet va fi impartita cu comerciantii care au multe metode ca sa elimine treptat sectorul public”, a scris Arafat pe Facebook.

Spitalele private vor asigura în premieră servicii medicale de urgenţă decontate integral de stat, prevede Ordonanţa de Urgenţă care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, adoptată aseară în şedinţa de Guvern. Lista spitalelor private care vor putea asigura servicii medicale de urgenţă decontate de stat urmează să fie stabilită prin Ordin de ministru. Spitalele private nu pot încasa niciun fel de sume suplimentare (coplată) de la pacienţi.