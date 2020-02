Rabla pentru motociclete: 3.500 de lei, valoarea voucherului Rabla Moto Clasic. Rabla Plus are cel mai mare buget

Astfel voucherul pentru casarea unei masini si achizitia unei motociclete/scuter este de 3.500 lei, iar ecovoucherul pentru scutere si motociclete electrice este de 3.000 lei.

Prin cumularea mai multor vouchere se poate ajunge la un suport din partea statului de 2.000 euro la achizitia unui scuter sau motocicletă electrică.

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus vor avea, în acest an, un buget total de 545 de milioane de lei, din care 140 de milioane de lei doar pentru achiziţia de maşini electrice sau hibrid plug-in.



"Pentru Rabla Clasic investim un buget mai mare decât anul trecut, 405 milioane de lei. Această sumă ne va permite să creştem la 60.000 numărul maşinilor uzate pe care le vom scoate din trafic. Românii care vor să fie pe lista celor 60.000 de beneficiari trebuie să ştie că valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei, aproximativ 1.350 de euro. Această primă poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă maşina nou cumpărată se înscrie în pragul de emisie de 96 grame de CO2. Am introdus un ecobonus nou în Rabla Clasic, valoarea lui fiind de 1.000 de lei adăugaţi la prima de casare, ce se poate cumula cu prima de casare în cazul în care maşina nouă cumpărată este una cu sistem GPL, mult mai puţin poluantă cu mediul înconjurător. Noutăţile nu se opresc aici. Am decis inclusiv creşterea ecobonusului pentru maşinile hibride convenţionale, cele care nu se încarcă la priză, de la 1.700 de lei la 2.500 de lei", a spus Alexe.

Cum a început programul RablaMoto

În 2019, asociaţia motoADN a demarat o serie de acţiuni pentru crearea şi implementarea programului RABLA MOTO. În acest demers, motoADN reprezintă vocea şi interesele a peste 8.000 de persoane care au semnat petiţia de susţinere a implementării programului RABLA MOTO. Proiectul beneficiază şi de susţinerea activă a numeroase asociaţii şi cluburi moto.

În esenţă, motoADN a susţinut ca voucherele RABLA, obţinute la casarea unei maşini vechi, să poată fi folosite şi pentru achiziţia de motociclete şi scutere noi. În acest fel va creşte impactul pozitiv al acestui program de protecţie a mediului şi se elimină discriminarea persoanelor care vor să achiziţioneze o motocicletă, nu un autoturism, prin accesarea programului RABLA.

Este foarte important de menţionat ca studii europene arată ca folosirea scuterelor sau a motocicletelor în deplasarea urbana are un impact pozitiv major asupra mediului :

- direct prin faptul ca un scuter/motocicleta cu motor termic este cu 20% mai putin poluant fata de o masina electrică şi cu 50% mai puîin poluantă faţă de o maşină cu motor termic.

- Indirect prin faptul ca trecerea de la masina la scuter face ca timpii de stationare in trafic a masinilor sa scada astfel ca se va reduce timpulk inc are acesta satu cu motorul pornit si poilueaza.



Din acelasi studiu european reiese că impactul indirect este de 4 ori mai mare decat impactul direct - acest lucru va poate da o imagine clara asupra importantei folosirii acestui mijloc de deplasare in interiorul oraselor mari.