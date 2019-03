Protest de 8 Martie la Tribunalul Bucureşti. Mai multe organizaţii denunţă iresponsabilitatea justiţiei în cazurile de viol

Mai multe organizaţii pentru drepturile omului s-au adunat vineri în faţa Tribunalului pentru a critica sentinţele mici date violatorilor: „Trebuie să denunţăm iresponsabilitatea instituţiilor care, în loc să sprijine fetele şi femeile, le supun unor noi abuzuri şi umilinţe.

„Sunt revoltătoare cazurile în care violurile sunt comise asupra minorilor, iar judecătorii chestionează victimele şi găsesc circumstanţe atenuante agresorilor. Sub nici o formă nu putem vorbi de consimţământ atunci când victima are sub 15 ani”, spun organizatorii manifestaţiei.

Care sunt revendicările organizaţiilor

- „Să fie judecat fiecare caz ţinând cont de gravitatea acestui tip de faptă, care lasă traume adânci. Toţi judecătorii şi procurorii să fie formaţi pentru eliminarea prejudecăţilor despre victime în analiza cazurilor de violenţă şi pentru creşterea înţelegerii despre gravitatea faptelor de violenţă şi violenţă sexuală comise asupra femeilor şi fetelor;

- Să nu mai fie chestionat comportamentul victimelor.

- Să se simplifice procedurile instituţionale pentru a evita re-trăirea traumei. Relatarea repetată în cursul anchetei (începând cu persoanele de încredere, continuând cu specialiştii – medic, asistent social, poliţist, procuror, iar în final judecătorul) echivalează cu a re-trăi evenimentul şi, automat, cu accentuarea umilinţelor la care au fost supuse victimele;

- Violatorii să nu fie cercetaţi în stare de libertate şi să fie monitorizaţi ulterior ispăşirii pedepsei. Este vitală implementarea unor programe de reabilitare în închisori care să creeze posibilitatea înţelegerii de către agresori a fenomenului violenţei sexuale şi prevenirii recidivelor. Să fie înfiinţate centre de consiliere a agresorilor sexuali, pentru diminuarea riscului de recidivă;

- Să se înfiinţeze centre de urgenţă pentru victimele violului şi să se formeze personal specializat în problematica agresiunilor sexuale care să acţioneze în interesul victimelor, prin consiliere psihologică şi consiliere legală;

- Să se ofere gratuitate la eliberarea certificatului medico-legal pentru cazurile de viol, violenţă domestică şi alte forme de violenţă.

- Să fie formate echipe mobile de intervenţie la nivel local în cazurile de violenţă domestică, care să intervină de urgenţă şi să semnaleze posibilele cazuri de violenţă sexuală asupra minorilor. În majoritatea cazurilor agresorul este un membru de familie sau o persoană cunoscută victimelor minore, fapt pentru care multe agresiuni rămân neraportate.

- Cadrele didactice, consilierii şcolari, mediatorii şcolari să fie formaţi pentru a putea semnala imediat cazuri de violenţă sexuală şi pentru a putea oferi elevilor informaţii despre cum pot recunoaşte diferitele forme de violenţă şi violenţă sexuală şi care sunt paşii pe care îi pot urma.”





„O investigaţie jurnalistică recentă arată că sunt judecători care consideră, în sentinţele date, că hainele unor fete de 10 ani sunt o justificare pentru viol şi încadrează violul asupra unei minore ca act sexual consimţit”, arată organizatorii protestului. Mai mult, organizaţiile spun că cifre din anul 2017 obţinute de jurnalişti arată că peste 500 de agresori sexuali au fost condamnaţi fără executare şi sunt în libertate. 55% dintre români consideră violul justificabil în anumite circumstanţe, ţara noastră situându-se pe primul loc din Europa. „În fiecare săptămână sunt înregistrate, în medie, la Poliţie, 6 cazuri în care un bărbat este autorul unei fapte de viol, agresiune sexuală sau act sexual cu un minor”, conchid organizaţiile din Bucureşti.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: