Protecţia Consumatorului: „Atenţie la ce jucării cumpăraţi pentru copii”. Recomandările pentru părinţi

Preşedintele ANPC , Paul Anghel, recomandă respectarea câtorva recomandări la achiziţionarea jucăriilor pentru copii, pentru evitarea produselor contrafăcute , dar şi a pericolelor şi a incidentelor. „Dacă vreţi să dăruiţi o jucărie care să nu reprezinte un pericol pentru copii, ci să fie un cadou practic, atractiv, care să aducă zâmbete pe chipurile lor, trebuie să ţineţi cont de următoarele sfaturi:

- să achiziţionaţi jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va fi neapărat nevoie pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs; să alegeţi întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capactiăţile şi aptitudinele sale”, arată Anghel.

Acesta mai spune că jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată care ajută la alegerea jucăriei; jucăriile care nu sunt destinate unei grupe de vârstă specifice, pot să îi rănească; să verificaţi dacă jucăriile au marcate, pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil şi durabil următoarele elemente: coordonatele producătorului şi/sau importatorului (nume, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi); numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supoziţia că jucăria este sigură. Dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.

Şeful ANPC îi sfătuieşte pe cumpărători să verifice existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării. Acestea trebuie să fie traduse obligatoriu în limba română şi trebuie respectate.





„Sfătuim părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub trei ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici.

De asemenea, trebuie respectate atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. Fraza „Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/ pictograma care vizează copiii între 0-3 ani; fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună. „După cumpărarea unei jucării, părinţii trebuie să urmeze cu atenţie instrucţiunile de folosire. Copiii trebuie supravegheaţi când se joacă şi părinţii trebuie să se asigure că toate jucăriile sunt adecvate pentru categoria de vârstă şi abilităţile copilului. De asemenea, părinţii trebuie să se asigure că cerinţele de siguranţă sunt respectate”, mai arată Anghel.

Pentru tobogane, leagăne, inele suspendate, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă trebuie să primiţi de la vânzător instrucţiunile de utilizare prin care să vi se atragă atenţia asupra necesităţii verificării periodice a elementelor de susţinere. De asemenea, este nevoie ca acestea să fie însoâite de instrucţiunile de montare, pentru a evita asamblarea incorectă şi accidentele care ar putea apărea.

Jucăriile funcţionale, adică cele care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor, trebuie să poarte avertismentul „Atenţie! A se folosi sub stricta supraveghere a unei persoane adulte!”.

Apoi, patinele şi skateboardurile destinate copiilor trebuie să fie însoţite de avertismentul: „Atenţie” A se purta echipament de protecţie”, însoţit de echipamentul de protecţie. Este necesară examinarea periodică a jucăriilor pentru eliminarea acelora care sunt stricate/ uzate şi pot reprezenta un pericol pentru sănătaea şi siguranţa copilului. Este indicat ca jucăriile stricate să fie aruncate.

Anghel cere părinţilor să se asigure că jucăriile destinate copiilor mai mari sunt ţinute departe de copiii sub vârsta de 3 ani. „Avertizăm părinţii că în anii anteriori, comisarii ANPC, în urma acţiunilor de control, au identificat nerespectarea cerinţelor generale de siguranţă. „Au fost identificate şi produse periculoase, produse notificate prin sistemul RAPEX, respectiv: pistoale cu bile care prezentau riscul de rănire a utilizatorilor, slime-uri şi jucării de tip “YO-YO” cu conţinut de lichid şi şnur elastic ce se alungeşte cu risc de strangulare şi sufocare, dar şi risc chimic (de la lichidul conţinut), jucării din pluş la care nu era specificată grupa de vârstă prezentând pericol de sufocare, prin înghiţire, motiv pentru care s-a dispus măsura de retragere definitivă de la comercializare a acestora”, arată şeful ANPC.