Propagandă pentru Sputnik V: Excursie de trei zile la Moscova cu vaccinare inclusă

Conform reprezentanţilor agenţiei de turismimunizarea se face în doi paşi, în tot atâtea excursii la Moscova. Pentru 1.190 de euro, în „Turul 1”, la Moscova, turistul este preluat de la aeroport de un ghid personal. De acolo, este dus la un hotel, unde are cazare două nopţi, cu mic dejun. În a doua zi de şedere, clientul este transportat la o instituţie medicală, unde i se efectuează „determinarea ARN a coronavirusului”, i se colectează materiale pentru „cercetarea bacteriologică pentru COVID-19”, i se recoltează sânge şi este consultat de un medic. La final, primeşte vaccinul. Opţional, contra cost, se oferă prînz, cină sau o excursie la puntea de observare Vorobyovy Gory. În a treia zi de şedere, clientul este preluat de ghid şi dus înapoi la aeroport, dacă nu cumva doreşte, tot opţional, contra cost, să ia prânzul şi să meargă în „excursie la Turn – Panorama 360”. „Turul 2”, cel al rapelului, are un program similar cu „Turul 1”, diferenţa fiind că în ziua a doua se oferă opţional o excursie în unul din parcurile oraşului (VDNH, Sokoliniki). Cum „plimbarea” la Moscova pentru rapel costă tot 1.190 de euro, imunizarea cu Sputnik V costă cel puţin 2.380 de euro, fără plimbări opţionale şi fără mesele aferente celor şase zile de stat în capitala Rusiei. Trebuie menţionat că un prânz la hotelul de 4 stele la care veţi fi cazat costă 1.350 de ruble (15,2 euro), iar pentru cină veţi scoate din cont 1.110 ruble (12,5 euro). În plus, cele două zboruri tur-retur până la Moscova nu sunt incluse în preţ. Un astfel de bilet tur-retur poate fi achiziţionat la un preţ de aproximativ 400 de euro, deci tariful total al imunizării în Rusia este de cel puţin 3.200 de euro. Totuşi, trebuie spus că reprezentanţii agenţiei Panda Tur se ocupă de procurarea documentelor, de invitaţia medicală şi de viza care permit intrarea în Rusia pentru realizarea procedurii medicale.